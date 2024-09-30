https://ria.ru/20240930/matkapital-1975600247.html
Более 800 многодетных ивановских семей оформили региональный маткапитал
Более 800 многодетных ивановских семей оформили региональный маткапитал - РИА Новости, 30.09.2024
Более 800 многодетных ивановских семей оформили региональный маткапитал
С начала текущего года региональной материнский капитал в Ивановской области уже оформили 826 многодетных семей на 843 ребенка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:08
2024-09-30T19:08
2024-09-30T19:08
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. С начала текущего года региональной материнский капитал в Ивановской области уже оформили 826 многодетных семей на 843 ребенка, сообщает пресс-служба регионального департамента социальной защиты населения.Такую меру поддержки в Ивановской области ввели в прошлом году по инициативе губернатора Станислава Воскресенского. Эту финансовую поддержку закрепили в областном законодательстве. Получить ее могут граждане РФ, не менее одного года проживающие на территории Ивановской области, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.В этом году третьи дети родились в 738 семьях. Еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими.2024 год объявлен президентом России Годом семьи. В Ивановской области принят целый ряд мер поддержки. Для многодетных семей – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Для молодых семей – студенческий материнский капитал в размере 1 миллиона рублей, также действует единовременная выплата на улучшение жилищных условий.
https://ria.ru/20240919/remont-1973691285.html
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ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. С начала текущего года региональной материнский капитал в Ивановской области уже оформили 826 многодетных семей на 843 ребенка, сообщает пресс-служба регионального департамента социальной защиты населения.
Такую меру поддержки в Ивановской области ввели в прошлом году по инициативе губернатора Станислава Воскресенского. Эту финансовую поддержку закрепили в областном законодательстве. Получить ее могут граждане РФ, не менее одного года проживающие на территории Ивановской области, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.
В этом году третьи дети родились в 738 семьях. Еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими.
2024 год объявлен президентом России Годом семьи. В Ивановской области принят целый ряд мер поддержки. Для многодетных семей – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Для молодых семей – студенческий материнский капитал в размере 1 миллиона рублей, также действует единовременная выплата на улучшение жилищных условий.