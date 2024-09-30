https://ria.ru/20240930/matkap-1975615715.html

В России предложили проиндексировать материнский капитал

В России предложили проиндексировать материнский капитал - РИА Новости, 30.09.2024

В России предложили проиндексировать материнский капитал

Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 2025 года и составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, свидетельствует проект бюджета Социального... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:27

2024-09-30T21:27

2024-09-30T21:27

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% с 2025 года и составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Размер МСК (материнского семейного капитала - ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен - ред.) за предыдущий год. В 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4% и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году - 676 398,58 рублей, в 2026 году - 706 836,52 рублей, в 2027 году - 735 109,98 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, при рождении или усыновлении второго и последующих детей семья получит более 893 тысяч рублей в 2025 году, а также 934 тысячи рублей в 2026 и более 971 тысячи рублей в 2027 году. Начисление до этой суммы произойдет, если трат по сертификату ранее не было.

https://ria.ru/20240929/kapital-1975300023.html

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россия, общество