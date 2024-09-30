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"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США
"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США - РИА Новости, 30.09.2024
"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США
Американский предприниматель Илон Маск увидел угрозу для конституции со стороны демократов в заявлении спецпосланника президента США по вопросам климата Джона... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:00
2024-09-30T09:00
2024-09-30T09:00
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск увидел угрозу для конституции со стороны демократов в заявлении спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с "дезинформацией". Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Спецпосланник не уточнил, какие изменения он имеет в виду. Один из пользователей соцсети X опубликовал скриншот заголовка статьи про речь Керри и написал, что в случае победы демократов на предстоящих выборах в США это голосование станет последним для страны. "И они уничтожат конституцию", - ответил на это сообщение Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, технологии, сша, джон керри, илон маск, камала харрис
В мире, Технологии, США, Джон Керри, Илон Маск, Камала Харрис
"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США
Маск: демократы уничтожат конституцию США, если победят на выборах
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск увидел угрозу для конституции со стороны демократов в заявлении спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с "дезинформацией".
Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Спецпосланник не уточнил, какие изменения он имеет в виду.
Один из пользователей соцсети X опубликовал скриншот заголовка статьи про речь Керри и написал, что в случае победы демократов на предстоящих выборах в США это голосование станет последним для страны.
"И они уничтожат конституцию", - ответил на это сообщение Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.