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"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США - РИА Новости, 30.09.2024

"Они уничтожат". Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

Американский предприниматель Илон Маск увидел угрозу для конституции со стороны демократов в заявлении спецпосланника президента США по вопросам климата Джона... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:00

2024-09-30T09:00

2024-09-30T09:00

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск увидел угрозу для конституции со стороны демократов в заявлении спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с "дезинформацией". Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Спецпосланник не уточнил, какие изменения он имеет в виду. Один из пользователей соцсети X опубликовал скриншот заголовка статьи про речь Керри и написал, что в случае победы демократов на предстоящих выборах в США это голосование станет последним для страны. "И они уничтожат конституцию", - ответил на это сообщение Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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в мире, технологии, сша, джон керри, илон маск, камала харрис