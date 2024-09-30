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Инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара ВСУ по подстанции "Радуга"
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара ВСУ по подстанции "Радуга" - РИА Новости, 30.09.2024
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара ВСУ по подстанции "Радуга"
Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями удара по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:20
2024-09-30T12:20
2024-09-30T12:20
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями удара по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщается в Telegram-канале станции. "Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями вчерашнего варварского удара по подстанции "Радуга". Напомним, 29 сентября 2024 года, прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе спутнике Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Как сообщается, на данный момент на Запорожской АЭС "нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано". "Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений". - подчеркнули в пресс-службе.
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В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара ВСУ по подстанции "Радуга"
Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с последствиями удара ВСУ по подстанции "Радуга"