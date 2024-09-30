https://ria.ru/20240930/lugansk-1975569520.html

Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске

Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске - РИА Новости, 30.09.2024

Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске

Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:47

2024-09-30T17:47

2024-09-30T17:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

луганск

луганская народная республика

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975578911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9dc57834f0579c1cc982a637f22dd56f.jpg

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске, сообщил РИА Новости начальник отдела региональных проектов столичной инженерной компании Александр Матузов. Здание было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось. Московские специалисты завершили капитальный ремонт школы к 1 сентября 2024 года. "В 2014 году в данную школу было совершено два артиллерийских попадания со стороны вооруженных сил Украины, и школа находилась в полуразрушенном, заброшенном состоянии. С февраля этого года по август произведен капитальный ремонт здания. Жители очень ждали, когда мы откроем школу для того, чтобы детей запустить в первый класс. Знаковое событие - в 2014 году школу разрушили и в 2024 ее восстановили", - рассказал собеседник агентства. По его словам, специалисты провели фасадные работы, отремонтировали кровлю, в самом здании школы провели полную замену коммуникаций, окон, отделочные работы, завели оборудование и мебель, облагородили прилегающую территорию, в том числе сделали новый стадион. Матузов добавил, что одной из особенностей школы стал актовый зал, оборудованный стереосистемам для слабослышащих детей. "Школа - красавица, конечно, одна из лучших, которая сейчас у нас есть в Луганской Народной Республике. Большое спасибо, конечно, и городу Москве, и компании, которая приложила все усилия. Ну и в целом школа хорошо оснащена, хорошая новая мебель, постепенно будет обживаться. Я думаю, что еще и стены тоже у нас постепенно заполнятся детскими рисунками, наградами, грамотами, досками почета, потому что, конечно, в такой школе нужно учиться хорошо, даже отлично, и побеждать во всевозможных конкурсах и олимпиадах", - сказал РИА Новости министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и администрация Луганска подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой, в ЛНР началась реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

https://ria.ru/20240926/remont-1974829018.html

луганск

луганская народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, луганская народная республика, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины