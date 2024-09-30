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Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске - РИА Новости, 30.09.2024
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Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске - РИА Новости, 30.09.2024
Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:47
2024-09-30T17:47
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске, сообщил РИА Новости начальник отдела региональных проектов столичной инженерной компании Александр Матузов. Здание было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось. Московские специалисты завершили капитальный ремонт школы к 1 сентября 2024 года. "В 2014 году в данную школу было совершено два артиллерийских попадания со стороны вооруженных сил Украины, и школа находилась в полуразрушенном, заброшенном состоянии. С февраля этого года по август произведен капитальный ремонт здания. Жители очень ждали, когда мы откроем школу для того, чтобы детей запустить в первый класс. Знаковое событие - в 2014 году школу разрушили и в 2024 ее восстановили", - рассказал собеседник агентства. По его словам, специалисты провели фасадные работы, отремонтировали кровлю, в самом здании школы провели полную замену коммуникаций, окон, отделочные работы, завели оборудование и мебель, облагородили прилегающую территорию, в том числе сделали новый стадион. Матузов добавил, что одной из особенностей школы стал актовый зал, оборудованный стереосистемам для слабослышащих детей. "Школа - красавица, конечно, одна из лучших, которая сейчас у нас есть в Луганской Народной Республике. Большое спасибо, конечно, и городу Москве, и компании, которая приложила все усилия. Ну и в целом школа хорошо оснащена, хорошая новая мебель, постепенно будет обживаться. Я думаю, что еще и стены тоже у нас постепенно заполнятся детскими рисунками, наградами, грамотами, досками почета, потому что, конечно, в такой школе нужно учиться хорошо, даже отлично, и побеждать во всевозможных конкурсах и олимпиадах", - сказал РИА Новости министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и администрация Луганска подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой, в ЛНР началась реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
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луганск, луганская народная республика, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Луганск, Луганская Народная Республика, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

Московские специалисты восстановили частично разрушенную школу в Луганске

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыМосковские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске, сообщил РИА Новости начальник отдела региональных проектов столичной инженерной компании Александр Матузов.
Здание было построено в 1973 году, в 2014 году при обстрелах Луганска со стороны ВСУ оно было значительно повреждено и не эксплуатировалось. Московские специалисты завершили капитальный ремонт школы к 1 сентября 2024 года.
"В 2014 году в данную школу было совершено два артиллерийских попадания со стороны вооруженных сил Украины, и школа находилась в полуразрушенном, заброшенном состоянии. С февраля этого года по август произведен капитальный ремонт здания. Жители очень ждали, когда мы откроем школу для того, чтобы детей запустить в первый класс. Знаковое событие - в 2014 году школу разрушили и в 2024 ее восстановили", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты провели фасадные работы, отремонтировали кровлю, в самом здании школы провели полную замену коммуникаций, окон, отделочные работы, завели оборудование и мебель, облагородили прилегающую территорию, в том числе сделали новый стадион. Матузов добавил, что одной из особенностей школы стал актовый зал, оборудованный стереосистемам для слабослышащих детей.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыМосковские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
1 из 5
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыМосковские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
2 из 5
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
3 из 5
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
4 из 5
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыМосковские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
5 из 5
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
1 из 5
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
2 из 5
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
3 из 5
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
4 из 5
Московские специалисты восстановили частично разрушенную в ходе обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году школу в Луганске
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
5 из 5
"Школа - красавица, конечно, одна из лучших, которая сейчас у нас есть в Луганской Народной Республике. Большое спасибо, конечно, и городу Москве, и компании, которая приложила все усилия. Ну и в целом школа хорошо оснащена, хорошая новая мебель, постепенно будет обживаться. Я думаю, что еще и стены тоже у нас постепенно заполнятся детскими рисунками, наградами, грамотами, досками почета, потому что, конечно, в такой школе нужно учиться хорошо, даже отлично, и побеждать во всевозможных конкурсах и олимпиадах", - сказал РИА Новости министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и администрация Луганска подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой, в ЛНР началась реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
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