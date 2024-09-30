https://ria.ru/20240930/livija-1975509103.html

Ливия изучает вопрос присоединения к БРИКС, заявили в МИД страны

Ливия изучает вопрос присоединения к БРИКС, заявили в МИД страны - РИА Новости, 30.09.2024

Ливия изучает вопрос присоединения к БРИКС, заявили в МИД страны

Власти востока Ливии серьёзно изучают вопрос присоединения к БРИКС в рамках общей экономической стратегии на расширение связей с развивающимися странами, заявил РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:37

2024-09-30T13:37

2024-09-30T13:37

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БЕНГАЗИ, 30 сен - РИА Новости. Власти востока Ливии серьёзно изучают вопрос присоединения к БРИКС в рамках общей экономической стратегии на расширение связей с развивающимися странами, заявил РИА Новости глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж. "БРИКС - важный экономический блок… Я - среди тех, кто поддерживает присоединение Ливии к БРИКС. Мы изучаем этот шаг как часть нашей стратегии по укреплению экономических связей с развивающимися странами и реализации устойчивого экономического развития. Нам следует серьёзно поработать над этим шагом... Правительство предприняло шаги с этой целью, мы подготовили ряд исследований, однако подобные решения требуют обсуждения с различными политическими кругами… Мы будет работать над этим вопросом, мы стремимся присоединиться к БРИКС, по крайней мере в качестве наблюдателя на первом этапе", - сказал он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240928/briks-1975215994.html

https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html

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