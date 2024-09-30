https://ria.ru/20240930/livan-1975617846.html

Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ

Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ

Ливанская армия отошла с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:43

2024-09-30T21:43

2024-09-30T23:59

в мире

израиль

ливан

бейрут

хасан насрулла

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153366/86/1533668677_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_27a1df8ea21afe084842265cf36d47f4.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ливанская армия отошла с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах безопасности. "Было замечено, как ливанская армия отходит с ряда позиций на южной границе с Израилем", - отмечает агентство.Как сообщил агентству источник в органах безопасности Ливана, войска страны отошли с позиций вдоль границы с Израилем примерно на 5 километров к северу от границы.Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240930/udary-1975626228.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024