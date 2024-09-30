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Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ
Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ
Ливанская армия отошла с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:43
2024-09-30T21:43
2024-09-30T23:59
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ливанская армия отошла с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах безопасности. "Было замечено, как ливанская армия отходит с ряда позиций на южной границе с Израилем", - отмечает агентство.Как сообщил агентству источник в органах безопасности Ливана, войска страны отошли с позиций вдоль границы с Израилем примерно на 5 километров к северу от границы.Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем, пишут СМИ
Reuters: ливанская армия отошла с ряда позиций у границы с Израилем