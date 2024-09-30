https://ria.ru/20240930/livan-1975611163.html

Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан

Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан - РИА Новости, 30.09.2024

Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:38

2024-09-30T20:38

2024-09-30T20:38

в мире

израиль

ливан

жозеп боррель

евросоюз

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на территорию Ливана, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию. "Любая дальнейшая военная интервенция приведет только к усугублению (гуманитарной – ред.) ситуации, необходимо этого избежать. Мы очень обеспокоены дальнейшей эскалацией этого конфликта", - сказал он.

https://ria.ru/20240930/podderzhka-1975601386.html

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в мире, израиль, ливан, жозеп боррель, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024