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Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан - РИА Новости, 30.09.2024
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20:38 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/livan-1975611163.html
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан - РИА Новости, 30.09.2024
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:38
2024-09-30T20:38
в мире
израиль
ливан
жозеп боррель
евросоюз
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на территорию Ливана, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию. "Любая дальнейшая военная интервенция приведет только к усугублению (гуманитарной – ред.) ситуации, необходимо этого избежать. Мы очень обеспокоены дальнейшей эскалацией этого конфликта", - сказал он.
https://ria.ru/20240930/podderzhka-1975601386.html
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в мире, израиль, ливан, жозеп боррель, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан

Боррель призвал Израиль избежать вторжения в Ливан, чтобы не усугублять ситуацию

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на территорию Ливана, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию.
"Любая дальнейшая военная интервенция приведет только к усугублению (гуманитарной – ред.) ситуации, необходимо этого избежать. Мы очень обеспокоены дальнейшей эскалацией этого конфликта", - сказал он.
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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В миреИзраильЛиванЖозеп БоррельЕвросоюзОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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