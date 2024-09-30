https://ria.ru/20240930/livan-1975611163.html
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан - РИА Новости, 30.09.2024
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:38
2024-09-30T20:38
2024-09-30T20:38
в мире
израиль
ливан
жозеп боррель
евросоюз
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал Израиль воздержаться от вторжения на территорию Ливана, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию. "Любая дальнейшая военная интервенция приведет только к усугублению (гуманитарной – ред.) ситуации, необходимо этого избежать. Мы очень обеспокоены дальнейшей эскалацией этого конфликта", - сказал он.
https://ria.ru/20240930/podderzhka-1975601386.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, жозеп боррель, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Боррель призвал Израиль воздержаться от вторжения в Ливан
Боррель призвал Израиль избежать вторжения в Ливан, чтобы не усугублять ситуацию