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Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
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18:43 30.09.2024 (обновлено: 19:14 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/livan-1975595346.html
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня, сообщили СМИ
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня, сообщили СМИ
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже в ближайшие часы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:43
2024-09-30T19:14
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
хезболла
бейрут
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже в ближайшие часы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника."Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное по масштабам наземное вторжение в Ливан, которое, по его словам, может начаться в течение нескольких часов", — утверждает телеканал.О том, что Израиль может начать наземную операцию уже на этой неделе, писала газета The Wall Street Journal. По словам ее источников, спецподразделения осуществляют "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html
https://ria.ru/20240930/nasrulla-1975534022.html
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израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, бейрут
Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла, Бейрут
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня, сообщили СМИ

CBS: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов

© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные на севере страны
Израильские военные на севере страны - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные на севере страны
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже в ближайшие часы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
"Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное по масштабам наземное вторжение в Ливан, которое, по его словам, может начаться в течение нескольких часов", — утверждает телеканал.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
FT узнала, как Израиль собирал разведданные о "Хезболле"
Вчера, 11:07
О том, что Израиль может начать наземную операцию уже на этой неделе, писала газета The Wall Street Journal. По словам ее источников, спецподразделения осуществляют "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле
Вчера, 14:53
С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
ИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреХезболлаБейрут
 
 
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