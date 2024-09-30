https://ria.ru/20240930/livan-1975577723.html

Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ

Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ

Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:38

2024-09-30T17:38

2024-09-30T18:01

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сша

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника."Израиль сообщил Вашингтону, что планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время... Планируемая Израилем кампания будет меньших масштабов, чем его последняя война против (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу для израильских приграничных населенных пунктов", - говорится в материале газеты.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением.

https://ria.ru/20240930/nasrulla-1975534022.html

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в мире, израиль, сша, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла