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Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:38
2024-09-30T17:38
2024-09-30T18:01
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника."Израиль сообщил Вашингтону, что планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время... Планируемая Израилем кампания будет меньших масштабов, чем его последняя война против (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу для израильских приграничных населенных пунктов", - говорится в материале газеты.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением.
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в мире, израиль, сша, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла
В мире, Израиль, США, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ
WP: Израиль предупредил США о наземной операции ограниченных масштабов в Ливане