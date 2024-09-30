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Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
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17:38 30.09.2024 (обновлено: 18:01 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/livan-1975577723.html
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:38
2024-09-30T18:01
в мире
израиль
сша
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника."Израиль сообщил Вашингтону, что планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время... Планируемая Израилем кампания будет меньших масштабов, чем его последняя война против (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу для израильских приграничных населенных пунктов", - говорится в материале газеты.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением.
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в мире, израиль, сша, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла
В мире, Израиль, США, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ

WP: Израиль предупредил США о наземной операции ограниченных масштабов в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"Израиль сообщил Вашингтону, что планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время... Планируемая Израилем кампания будет меньших масштабов, чем его последняя война против (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу для израильских приграничных населенных пунктов", - говорится в материале газеты.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением.
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В миреИзраильСШАЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хезболла
 
 
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