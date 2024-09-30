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Израильский дрон нанес удар по дому на границе с Ливаном, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2024
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15:02 30.09.2024 (обновлено: 15:03 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/livan-1975529896.html
Израильский дрон нанес удар по дому на границе с Ливаном, сообщил источник
Израильский дрон нанес удар по дому на границе с Ливаном, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2024
Израильский дрон нанес удар по дому на границе с Ливаном, сообщил источник
Израильский беспилотник нанёс удар по дому на сирийской стороне пункта пропуска Дждейдет Ябус на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:02
2024-09-30T15:03
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ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Израильский беспилотник нанёс удар по дому на сирийской стороне пункта пропуска Дждейдет Ябус на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости полевой источник. "Сегодня на рассвете был нанесён удар по двухэтажному дому. Пока неизвестно, кто находился внутри дома… Сирийские службы безопасности оцепили район нападения, на месте были замечены две машины скорой помощи", - сказал источник. В понедельник Верховной комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в соцсети X, что более 100 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за израильских ударов, добавив, что поток беженцев не прекращается. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939865367.html
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в мире, ливан, израиль, сирия, филиппо гранди, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Сирия, Филиппо Гранди, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильский дрон нанес удар по дому на границе с Ливаном, сообщил источник

Израильский беспилотник нанес удар по дому на границе с Ливаном

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара
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ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Израильский беспилотник нанёс удар по дому на сирийской стороне пункта пропуска Дждейдет Ябус на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости полевой источник.
"Сегодня на рассвете был нанесён удар по двухэтажному дому. Пока неизвестно, кто находился внутри дома… Сирийские службы безопасности оцепили район нападения, на месте были замечены две машины скорой помощи", - сказал источник.
В понедельник Верховной комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в соцсети X, что более 100 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за израильских ударов, добавив, что поток беженцев не прекращается.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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В миреЛиванИзраильСирияФилиппо ГрандиХасан НасруллаХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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