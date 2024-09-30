https://ria.ru/20240930/livan-1975495468.html

"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане

"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024

"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" готово к наземной операции Израиля в Ливане, заявил заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:57

2024-09-30T12:57

2024-09-30T12:57

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" готово к наземной операции Израиля в Ливане, заявил заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "Если Израиль решит провести наземную операцию, силы сопротивления будут готовы к наземному вторжению. Мы подготовились и с божьей помощью уверены, что израильский противник не добьётся своих целей и мы одержим победу в этой битве", - сказал Касем во время своего выступления. Касем добавил, что движение продолжит поддержку сектора Газа. "Исламское сопротивление (Хезболлах) будет продолжать противостоять израильскому противнику в поддержку Газы и Палестины и в защиту Ливана и его народа, и в ответ на убийства", - сказал он. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. -0-

https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024