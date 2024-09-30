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"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024
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12:57 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/livan-1975495468.html
"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане
"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024
"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" готово к наземной операции Израиля в Ливане, заявил заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:57
2024-09-30T12:57
в мире
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хасан насрулла
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" готово к наземной операции Израиля в Ливане, заявил заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "Если Израиль решит провести наземную операцию, силы сопротивления будут готовы к наземному вторжению. Мы подготовились и с божьей помощью уверены, что израильский противник не добьётся своих целей и мы одержим победу в этой битве", - сказал Касем во время своего выступления. Касем добавил, что движение продолжит поддержку сектора Газа. "Исламское сопротивление (Хезболлах) будет продолжать противостоять израильскому противнику в поддержку Газы и Палестины и в защиту Ливана и его народа, и в ответ на убийства", - сказал он. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. -0-
https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о готовности к наземной операции Израиля в Ливане

Замгенсека "Хезболлы": движение готово к наземной операции Израиля в Ливане

© Фото : РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" готово к наземной операции Израиля в Ливане, заявил заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
25 сентября, 08:47
"Если Израиль решит провести наземную операцию, силы сопротивления будут готовы к наземному вторжению. Мы подготовились и с божьей помощью уверены, что израильский противник не добьётся своих целей и мы одержим победу в этой битве", - сказал Касем во время своего выступления.
Касем добавил, что движение продолжит поддержку сектора Газа.
"Исламское сопротивление (Хезболлах) будет продолжать противостоять израильскому противнику в поддержку Газы и Палестины и в защиту Ливана и его народа, и в ответ на убийства", - сказал он.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. -0-
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане
24 сентября, 14:25
 
В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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