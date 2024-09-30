https://ria.ru/20240930/livan-1975486291.html

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 30.09.2024

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану

Израильские бомбежки в Ливане неизбежно приведут к гуманитарной катастрофе, и это вызывает глубочайшую озабоченность Москвы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:39

2024-09-30T12:39

2024-09-30T12:39

в мире

ливан

москва

россия

дмитрий песков

хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские бомбежки в Ливане неизбежно приведут к гуманитарной катастрофе, и это вызывает глубочайшую озабоченность Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу - такую же, как мы наблюдаем в Газе. Эти последствия не могут оставлять нас безучастными, не могут не вызывать нашу глубочайшую озабоченность", - сказал он журналистам. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, москва, россия, дмитрий песков, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024