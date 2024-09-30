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В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 30.09.2024
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12:39 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/livan-1975486291.html
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану
Израильские бомбежки в Ливане неизбежно приведут к гуманитарной катастрофе, и это вызывает глубочайшую озабоченность Москвы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:39
2024-09-30T12:39
в мире
ливан
москва
россия
дмитрий песков
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские бомбежки в Ливане неизбежно приведут к гуманитарной катастрофе, и это вызывает глубочайшую озабоченность Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу - такую же, как мы наблюдаем в Газе. Эти последствия не могут оставлять нас безучастными, не могут не вызывать нашу глубочайшую озабоченность", - сказал он журналистам. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
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в мире, ливан, москва, россия, дмитрий песков, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану

Песков: бомбежки Израилем домов в Ливане приведут к гуманитарной катастрофе

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские бомбежки в Ливане неизбежно приведут к гуманитарной катастрофе, и это вызывает глубочайшую озабоченность Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу - такую же, как мы наблюдаем в Газе. Эти последствия не могут оставлять нас безучастными, не могут не вызывать нашу глубочайшую озабоченность", - сказал он журналистам.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреЛиванМоскваРоссияДмитрий ПесковХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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