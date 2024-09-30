В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане
В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане в понедельник вечером
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне обострения ситуации в Ливане в связи с убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы созывает внеочередное заседание глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"В свете ухудшения ситуации верховный представитель созвал министров иностранных дел на внеочередной совет по иностранным делам в формате видеоконференции сегодня вечером, чтобы обсудить ситуацию в Ливане", - сообщил собеседник агентства.
Комментируя убийство Насруллы, Стано отметил, что в ЕС "крайне обеспокоены военной конфронтацией между Израилем и Ливаном".
Ожидается, что встреча пройдёт около 17.00 по времени Брюсселя (18.00 мск).
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
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