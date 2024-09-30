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В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024
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11:49 30.09.2024 (обновлено: 11:59 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/livan-1975471182.html
В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане
В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024
В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне обострения ситуации в Ливане в связи с убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:49
2024-09-30T11:59
в мире
ливан
евросоюз
израиль
брюссель
петер стано
жозеп боррель
хасан насрулла
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне обострения ситуации в Ливане в связи с убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы созывает внеочередное заседание глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."В свете ухудшения ситуации верховный представитель созвал министров иностранных дел на внеочередной совет по иностранным делам в формате видеоконференции сегодня вечером, чтобы обсудить ситуацию в Ливане", - сообщил собеседник агентства.Комментируя убийство Насруллы, Стано отметил, что в ЕС "крайне обеспокоены военной конфронтацией между Израилем и Ливаном".Ожидается, что встреча пройдёт около 17.00 по времени Брюсселя (18.00 мск).С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html
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в мире, ливан, евросоюз, израиль, брюссель, петер стано, жозеп боррель, хасан насрулла, хезболла
В мире, Ливан, Евросоюз, Израиль, Брюссель, Петер Стано, Жозеп Боррель, Хасан Насрулла, Хезболла
В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане

В ЕС проведут видеоконференцию по ситуации в Ливане в понедельник вечером

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне обострения ситуации в Ливане в связи с убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы созывает внеочередное заседание глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"В свете ухудшения ситуации верховный представитель созвал министров иностранных дел на внеочередной совет по иностранным делам в формате видеоконференции сегодня вечером, чтобы обсудить ситуацию в Ливане", - сообщил собеседник агентства.
Комментируя убийство Насруллы, Стано отметил, что в ЕС "крайне обеспокоены военной конфронтацией между Израилем и Ливаном".
Ожидается, что встреча пройдёт около 17.00 по времени Брюсселя (18.00 мск).
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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В миреЛиванЕвросоюзИзраильБрюссельПетер СтаноЖозеп БоррельХасан НасруллаХезболла
 
 
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