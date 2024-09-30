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Посол России прокомментировал возможное начало операции Израиля в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024
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11:13 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/livan-1975454848.html
Посол России прокомментировал возможное начало операции Израиля в Ливане
Посол России прокомментировал возможное начало операции Израиля в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024
Посол России прокомментировал возможное начало операции Израиля в Ливане
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, комментируя возможность начала израильской наземной операции в Ливане, заявил, что реальные намерения Израиля... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:13
2024-09-30T11:13
в мире
израиль
ливан
россия
анатолий викторов
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, комментируя возможность начала израильской наземной операции в Ливане, заявил, что реальные намерения Израиля неизвестны, но продвижение на ливанскую территорию затянет боевые действия на долгие годы. Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что маломасштабные наземные операции Израиля в Ливане, возможно, уже начались или начнутся в ближайшее время. "Я не хотел бы втягиваться в эти дискуссии общественные, поскольку реальные намерения (Израиля - ред.) нам, разумеется, неизвестны. Мы только можем судить по некоторым утечкам и публикациям. Но я хотел бы сказать только одно - опыт, большой на Ближнем Востоке... продвижение на один метр на территорию Ливана будет означать многомесячные дальнейшие боевые действия, на два метра - многолетние, на три метра - я уже не знаю, о чем речь вести", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Я знаю, что израильские политики, военные прекрасно себе в этом отдают отчет. Это не тот путь, по которому нужно двигаться", - резюмировал посол. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
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в мире, израиль, ливан, россия, анатолий викторов, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Анатолий Викторов, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Посол России прокомментировал возможное начало операции Израиля в Ливане

Посол России: продвижение Израиля в Ливан затянет боевые действия на долгие годы

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, комментируя возможность начала израильской наземной операции в Ливане, заявил, что реальные намерения Израиля неизвестны, но продвижение на ливанскую территорию затянет боевые действия на долгие годы.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что маломасштабные наземные операции Израиля в Ливане, возможно, уже начались или начнутся в ближайшее время.
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"Я не хотел бы втягиваться в эти дискуссии общественные, поскольку реальные намерения (Израиля - ред.) нам, разумеется, неизвестны. Мы только можем судить по некоторым утечкам и публикациям. Но я хотел бы сказать только одно - опыт, большой на Ближнем Востоке... продвижение на один метр на территорию Ливана будет означать многомесячные дальнейшие боевые действия, на два метра - многолетние, на три метра - я уже не знаю, о чем речь вести", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Я знаю, что израильские политики, военные прекрасно себе в этом отдают отчет. Это не тот путь, по которому нужно двигаться", - резюмировал посол.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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В миреИзраильЛиванРоссияАнатолий ВикторовХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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