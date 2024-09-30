https://ria.ru/20240930/livan-1975418148.html

ХАМАС сообщило о смерти одного из лидеров движения в Ливане

ХАМАС сообщило о смерти одного из лидеров движения в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024

ХАМАС сообщило о смерти одного из лидеров движения в Ливане

Палестинское движение ХАМАС объявило в Telegram-канале, что один из его лидеров в Ливане, член руководства движения за рубежом Шариф Абу аль-Амин погиб в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:26

2024-09-30T08:26

2024-09-30T10:40

в мире

ливан

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 30 сен — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило в Telegram-канале, что один из его лидеров в Ливане, член руководства движения за рубежом Шариф Абу аль-Амин погиб в результате израильского удара по его дому в лагере беженцев Аль-Бас."ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом. Абу аль-Амин ушел сегодня на рассвете после террористической операции по убийству, направленной против него и его семьи во время налета на юг Ливана", — говорится в публикации.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры организации.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975350601.html

https://ria.ru/20240928/udar-1975245968.html

https://ria.ru/20240929/ssha-1975307308.html

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в мире, ливан, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024