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Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана - РИА Новости, 30.09.2024
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01:39 30.09.2024 (обновлено: 01:44 30.09.2024) дополняется ...
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Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана - РИА Новости, 30.09.2024
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в районе долины Бекаа на востоке Ливана. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:39
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в районе долины Бекаа на востоке Ливана."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана

Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" в районе долины Бекаа

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Ливана
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в районе долины Бекаа на востоке Ливана.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
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