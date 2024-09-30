https://ria.ru/20240930/livan-1975397199.html
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана - РИА Новости, 30.09.2024
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в районе долины Бекаа на востоке Ливана. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:39
2024-09-30T01:39
2024-09-30T01:44
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в районе долины Бекаа на востоке Ливана."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана
Израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" в районе долины Бекаа