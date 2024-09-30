https://ria.ru/20240930/livan-1975394848.html

В Ливане из-за израильских ударов за сутки погибли более ста человек

В Ливане из-за израильских ударов за сутки погибли более ста человек - РИА Новости, 30.09.2024

В Ливане из-за израильских ударов за сутки погибли более ста человек

По меньшей мере 105 человек погибли в воскресенье в Ливане в результате израильских ударов по территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:39

2024-09-30T00:39

2024-09-30T02:35

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

хезболла

бейрут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975236151_0:393:2941:2047_1920x0_80_0_0_8a99f91eec6ae4e9bebab4e81f435cb1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По меньшей мере 105 человек погибли в воскресенье в Ливане в результате израильских ударов по территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанский минздрав."Число погибших в результате израильских ударов по Ливану в воскресенье возросло до 105 человек", - говорится в сообщении агентства.Как сообщает национальный центр по чрезвычайным ситуациям, 33 человека погибли на востоке страны в провинции Баальбек-Хермель, трое жертв в южном пригороде Бейрута. В районе Бекаа погибли девять человек и 16 в округе Тир на юге страны. Пятеро человек погибли в округе Бинт-Джубайль на юге. В результате удара по дому в поселении Айн эт-Дельб к востоку от города Сайды погибли 32 человека.В результате израильских ударов пострадали 359 человек, пишет центр по ЧС.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html

https://ria.ru/20240928/ataki-1975269039.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, бейрут