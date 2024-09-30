В Ливане из-за израильских ударов за сутки погибли более ста человек
В Ливане из-за израильских ударов в воскресенье погибли 105 человек
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По меньшей мере 105 человек погибли в воскресенье в Ливане в результате израильских ударов по территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанский минздрав.
"Число погибших в результате израильских ударов по Ливану в воскресенье возросло до 105 человек", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщает национальный центр по чрезвычайным ситуациям, 33 человека погибли на востоке страны в провинции Баальбек-Хермель, трое жертв в южном пригороде Бейрута. В районе Бекаа погибли девять человек и 16 в округе Тир на юге страны. Пятеро человек погибли в округе Бинт-Джубайль на юге. В результате удара по дому в поселении Айн эт-Дельб к востоку от города Сайды погибли 32 человека.
В результате израильских ударов пострадали 359 человек, пишет центр по ЧС.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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