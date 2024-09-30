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В Литве конфисковали посылки из Калининграда с маскировочными сетками - РИА Новости, 30.09.2024
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17:09 30.09.2024 (обновлено: 19:40 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/litva-1975573616.html
В Литве конфисковали посылки из Калининграда с маскировочными сетками
В Литве конфисковали посылки из Калининграда с маскировочными сетками - РИА Новости, 30.09.2024
В Литве конфисковали посылки из Калининграда с маскировочными сетками
Литовская таможня конфисковала посылки с маскировочными сетками при досмотре поезда Калининград — Москва, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:09
2024-09-30T19:40
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Литовская таможня конфисковала посылки с маскировочными сетками при досмотре поезда Калининград — Москва, сообщается на сайте ведомства."Сотрудники таможни на железнодорожном пункте пропуска Кибартай при досмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, обнаружили в почтовом вагоне семь посылок, содержащих 22 маскировочные сетки. В записях было указано назначение сеток: маскировать стволы оружия", — говорится в заявлении. Уточняется, что еще одну посылку с двумя сетками обнаружили при досмотре поезда на той же станции в минувшее воскресенье. Адреса получателей находятся в Белгородской области. Сейчас литовская таможня устанавливает, является ли транспортировка этих предметов несоблюдением правил перевозки военной техники и боеприпасов. Если это подтвердится, то конфискованные посылки будут считаться "нарушением международных санкций", их передадут в качестве помощи Украине, указали в ведомстве.
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украина, калининград, москва, литва, в мире, россия
Украина, Калининград, Москва, Литва, В мире, Россия
В Литве конфисковали посылки из Калининграда с маскировочными сетками

Литовская таможня конфисковала посылки из Калининграда с маскировочными сетками

© Фото : Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijosЛитовская таможня конфисковала посылки, следующие в поезде Калининград — Москва, в которых были маскировочные сетки
Литовская таможня конфисковала посылки, следующие в поезде Калининград — Москва, в которых были маскировочные сетки - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
Литовская таможня конфисковала посылки, следующие в поезде Калининград — Москва, в которых были маскировочные сетки
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Литовская таможня конфисковала посылки с маскировочными сетками при досмотре поезда Калининград — Москва, сообщается на сайте ведомства.
"Сотрудники таможни на железнодорожном пункте пропуска Кибартай при досмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, обнаружили в почтовом вагоне семь посылок, содержащих 22 маскировочные сетки. В записях было указано назначение сеток: маскировать стволы оружия", — говорится в заявлении.
Уточняется, что еще одну посылку с двумя сетками обнаружили при досмотре поезда на той же станции в минувшее воскресенье. Адреса получателей находятся в Белгородской области.
Сейчас литовская таможня устанавливает, является ли транспортировка этих предметов несоблюдением правил перевозки военной техники и боеприпасов. Если это подтвердится, то конфискованные посылки будут считаться "нарушением международных санкций", их передадут в качестве помощи Украине, указали в ведомстве.
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