https://ria.ru/20240930/latviya-1975396118.html
Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда
Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда - РИА Новости, 30.09.2024
Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал правую руку, упав с велосипеда, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление политика в соцсетях. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:15
2024-09-30T01:15
2024-09-30T10:56
в мире
латвия
эдгарс ринкевичс
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал правую руку, упав с велосипеда, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление политика в соцсетях. По данным портала, инцидент произошел в субботу, когда Ринкевичс совершал велопрогулку. "На следующий день он отправился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи выявили у него переломы и наложили гипсовую повязку", - говорится в сообщении. Политик поблагодарил врачей медицинского учреждения. "Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире", - приводит портал слова Ринкевичса.
https://rsport.ria.ru/20240627/povrezhdeniya-1955928553.html
https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, эдгарс ринкевичс
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс
Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда
Delfi: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал руку, упав с велосипеда
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал правую руку, упав с велосипеда, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление политика в соцсетях.
По данным портала, инцидент произошел в субботу, когда Ринкевичс совершал велопрогулку.
"На следующий день он отправился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи выявили у него переломы и наложили гипсовую повязку", - говорится в сообщении.
Политик поблагодарил врачей медицинского учреждения. "Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире", - приводит портал слова Ринкевичса.