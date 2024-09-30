https://ria.ru/20240930/latviya-1975396118.html

Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда

Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда - РИА Новости, 30.09.2024

Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал правую руку, упав с велосипеда, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление политика в соцсетях. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:15

2024-09-30T01:15

2024-09-30T10:56

в мире

латвия

эдгарс ринкевичс

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал правую руку, упав с велосипеда, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление политика в соцсетях. По данным портала, инцидент произошел в субботу, когда Ринкевичс совершал велопрогулку. "На следующий день он отправился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи выявили у него переломы и наложили гипсовую повязку", - говорится в сообщении. Политик поблагодарил врачей медицинского учреждения. "Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире", - приводит портал слова Ринкевичса.

https://rsport.ria.ru/20240627/povrezhdeniya-1955928553.html

https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html

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Дарья Буймова

в мире, латвия, эдгарс ринкевичс