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"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
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14:35 30.09.2024 (обновлено: 15:59 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kulaga-1975527026.html
"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР
"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР
Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР, сообщило издание в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:35
2024-09-30T15:59
донецкая народная республика
происшествия
артемовск
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР, сообщило издание в Telegram-канале."По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон", — говорится в посте.По словам самого журналиста, первую помощь ему оказали в Артемовске. Он получил переломы правой и левой ноги из-за взрывной волны, осколочные ранения, а также ожоги лица и рук.Как отмечает издание, несмотря не все это, Кулага помогал оказывать первую помощь пострадавшим офицерам сопровождения. Сейчас военкор находится в госпитале, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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донецкая народная республика, происшествия, артемовск
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Артемовск
"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР

Военкор "Известий" Денис Кулага получил ранения под Часовым Яром в ДНР

© IZ.RUВоенкор Денис Кулага
Военкор Денис Кулага - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© IZ.RU
Военкор Денис Кулага
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР, сообщило издание в Telegram-канале.
"По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон", — говорится в посте.
По словам самого журналиста, первую помощь ему оказали в Артемовске. Он получил переломы правой и левой ноги из-за взрывной волны, осколочные ранения, а также ожоги лица и рук.
Как отмечает издание, несмотря не все это, Кулага помогал оказывать первую помощь пострадавшим офицерам сопровождения. Сейчас военкор находится в госпитале, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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