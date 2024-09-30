https://ria.ru/20240930/kulaga-1975527026.html

"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР

"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024

"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР

Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР, сообщило издание в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:35

2024-09-30T14:35

2024-09-30T15:59

донецкая народная республика

происшествия

артемовск

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР, сообщило издание в Telegram-канале."По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон", — говорится в посте.По словам самого журналиста, первую помощь ему оказали в Артемовске. Он получил переломы правой и левой ноги из-за взрывной волны, осколочные ранения, а также ожоги лица и рук.Как отмечает издание, несмотря не все это, Кулага помогал оказывать первую помощь пострадавшим офицерам сопровождения. Сейчас военкор находится в госпитале, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972458367.html

донецкая народная республика

артемовск

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донецкая народная республика, происшествия, артемовск