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Губернатор: нацпроекты работают на качество жизни жителей Кубани

Губернатор: нацпроекты работают на качество жизни жителей Кубани - РИА Новости, 30.09.2024

Губернатор: нацпроекты работают на качество жизни жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью РИА Новости о результатах реализации 13 национальных проектов – их влиянии на важные... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:37

2024-09-30T18:37

2024-09-30T18:48

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

интервью

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью РИА Новости о результатах реализации 13 национальных проектов – их влиянии на важные сферы жизни кубанцев, а также об интеграции новых нацпроектов в социально-экономическую стратегию региона.2024 год является итоговым для первого шестилетнего этапа реализации национальных проектов в том формате, который заложил майские указы президента в 2018-м.-Вениамин Иванович, национальные проекты привычно называют инструментами для решения социально-экономических задач, преобразований в различных сферах. Какие смыслы вкладываете вы, как глава региона, в эти программы, какие могли бы выделить главные достижения нацпроектов?- Изначально национальные проекты, инициированные главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, восприняты в глобальном контексте как стратегия по развитию всей страны и каждого региона. Нацпроекты задали магистральные направления для роста экономики, модернизации систем здравоохранения и образования, решения вопросов демографии, поддержки семей, обеспечения жильем и повышения качества среды в городах и селах. Краснодарский край с самого начала активно включился в эту масштабную, планомерную работу. От каждого участника краевой команды всегда требую не формального, а качественного подхода к ней. Понимания, что задача каждого нацпроекта не в том, чтобы просто строить, сдавать в эксплуатацию или ремонтировать объекты. Это сильный ресурс для системного решения самых чувствительных вопросов наших жителей, чтобы каждому были доступны комфортное жилье, хорошее образование, красивые и благоустроенные города и станицы.За время действия нацпроектов с 2019 года на их реализацию наш регион направил более 330 миллиардов рублей, в том числе свыше 150 миллиардов из федерального бюджета. В 2024 году на национальные проекты мы направили 72 миллиарда рублей. По этому показателю стали первыми в Южном федеральном округе.Это дало возможность развернуть беспрецедентную социальную стройку – начиная с 2019 года, мы создали и оснастили более 6 тысяч значимых объектов. Мы модернизируем ЖКХ, реконструируем и строим дороги, обновляем больницы, школы и культурные учреждения по современным стандартам, возводим спортобъекты даже в самых отдаленных от центра поселениях. По уровню достижения нацпроектов Краснодарский край в десятке регионов-лидеров.Нацпроекты в совокупности с региональными программами и мерами поддержки предприятий дали мощный импульс для развития региона. Главный показатель – ВРП (валовый региональный продукт – ред.) Краснодарского края – в 2023 году достиг 4 триллионов рублей, продемонстрировав рост в 103%. В 2024-м темпы роста уже сейчас превышают прошлогодний уровень. Это говорит о том, что экономика укрепляется, появляются новые производства и рабочие места, повышается уровень доходов населения. Люди видят эти перемены реально, а не на бумаге.- Приоритетными проектами, эффект от которых жители хотят увидеть в первую очередь, считаются так называемые социальные – "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура". Каковы результаты их осуществления в Краснодарском крае?- Мы в регионе традиционно уделяем повышенное внимание социальной политике, потому что она напрямую влияет на развитие самого ценного – человеческого капитала. Сегодня мы говорим о пике социального строительства в регионе.По линии нацпроекта "Здравоохранение" создали порядка 100 объектов разного масштаба — от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до центров специализированной помощи. Закупили свыше 6,7 тысячи единиц современного медицинского оборудования для раннего выявления заболеваний и оказания помощи на высоком уровне, поставили почти тысячу машин для первичного звена. Капитально отремонтировали 32 учреждения, реализуем 19 новых поликлиник – в Калининском районе здание уже ввели в эксплуатацию, еще шесть завершим до конца года. Растим молодые кадры для отрасли – для этого открыли два филиала медколледжей в Курганинском и Тимашевском районах. В приоритете – доступность здравоохранения и создание комфортных условий для получения медуслуг по всему краю.Такой же подход в реализации нацпроекта "Образование". В координации с регпроектом "Жилье" построили 46 школ, до конца года планируем ввести еще 11. Это позволяет создать нам порядка 57 тысяч новых мест, что очень актуально для региона с шестимиллионным населением, где потребность в новых объектах растет. С учетом этого, с помощью нацпроектов, реконструировали и отремонтировали 61 детский сад, создав более 12 тысяч мест для малышей. Даем возможность прикладного знакомства с профессиями и освоения передовых технологий с раннего возраста – во всех муниципальных образованиях открыли 605 "Точек роста", 436 компьютерных классов, восемь технопарков "Кванториум", пять центров цифрового образования "IT-куб". Также благодаря нацпроекту открыли в Краснодаре уникальный центр для талантливых ребят со всего края "Призма", где очно занимаются 1,5 тысячи человек по 66 программам и 24 предметам. Все это позволяет городским и сельским школьникам пробовать силы в профессиях и повышать знания в сфере высоких технологий.Мы также обновили материально-техническую часть 83 мастерских в 37 колледжах и техникумах, создали Центр опережающей профподготовки, где компетенции формируются в соответствии с экономическими приоритетами края.По направлению культуры капитально отремонтировали и реконструировали 56 учреждений, построили новый Дом культуры в анапском поселке Сукко, создали три виртуальных концертных зала и 15 модельных библиотек – теперь это настоящие мультимедийные площадки для образования и творчества. В 100 учреждений поставили более 12,5 тысячи единиц современного оборудования и инструментов.Отдельного внимания заслуживает в Год семьи нацпроект "Демография". Он помогает поддерживать многодетные семьи – у нас их 92 тысячи, пожилых жителей обеспечивать необходимой помощью – различные услуги получили уже более 138 тысяч человек. Затрагивает этот проект и поддержку спорта и здорового образа жизни – для жителей создали 52 спортобъекта, включая плавательные бассейны, увеличили на 12,8% долю населения, увлеченного физкультурой.-Как идет реализация нацпроектов по благоустройству и инфраструктурного блока?- Безусловно, для нашего большого региона – третьего в стране по численности населения – инфраструктурное обновление особенно важно. И здесь мы сделали достаточно много. Например, с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали порядка 1,5 тысячи километров дорог, обновили и открыли четырехполосный Яблоновский мост с пропускной способностью свыше 51 тысячи мест в сутки. Для городов приобрели более 230 единиц экологичного общественного транспорта.Благоустраивать города, станицы и поселки, делать их привлекательнее для жизни помогает нам проект "Жилье и городская среда". Преобразовали и обустроили более 1300 территорий для отдыха, до конца года завершим еще свыше 90 пространств. Это парки, скверы, набережные, центральные улицы, дворовые территории, где жителям приятно проводить время с семьей, детьми, прогуливаться или заниматься активным отдыхом. Помимо этого, по нацпроекту ввели 35,4 миллиона квадратных метров жилья, расселили 1,9 тысячи семей из аварийных жилых помещений, предоставив комфортные условия. Для обеспечения качественной питьевой водой построили 10 объектов водоснабжения, до конца года завершим еще шесть объектов в разных районах края.-В начале разговора вы привели экономические показатели, которые отражают развитие края. А как этому способствуют нацпроекты?- Напрямую. Возьмем блок проектов, поддерживающих бизнес. Один из самых крупных – "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На его реализацию из бюджетов всех уровней направили почти 6 миллиардов рублей. В результате увеличилось число субъектов МСП на 15 тысяч – их в крае сейчас порядка 302 тысяч. Свыше 1,2 миллиона человек обеспечены рабочими местами в данном секторе. Плюс более 560 тысяч человек получили статус самозанятых. Все это обеспечивает налоговые поступления в бюджет, расширяет возможности для внутреннего инвестора. В крае действуют пять институтов для малого и среднего бизнеса, это весь спектр поддержки – от идеи, стартапа, создания предприятия до развития бизнеса и выхода на экспорт. Другой нацпроект "Международная кооперация и экспорт" позволил в 2,8 раза увеличить экспорт несырьевой агропромышленной продукции, в том числе продуктов глубокой переработки. При этом ее доля в общей структуре экспорта АПК возросла с 22 до 56%. Мы вовлекли в сферу АПК более 2 тысяч малых и средних предприятий.Еще одно популярное направление для нашего курортного региона – туризм и индустрия гостеприимства. Благодаря действию одноименного нацпроекта, создали более 7 тысяч дополнительных номеров в гостиницах и других средствах размещения, более 90 пляжей получили высшую оценку "Синий флаг", действуют 86 отелей с наиболее востребованной гостями системой "Все включено". За пять лет Краснодарский край посетили 82 миллиона туристов, а объем инвестиций в эту отрасль вырос в 30 раз. Я обозначил сильнейшие векторы развития экономики, на которые влияют отдельные нацпроекты. А все они в совокупности конструируют новую социально-экономическую действительность, обеспечивая благополучие жителей нашего края.-Правительство сформировало новый портфель нацпроектов, который будет рассчитан на 2025-2030 годы. Теперь их стало на пять больше, всего 19. Какие еще направления в крае они охватят?- Комплекс нацпроектов продолжит стратегию научно-технологического и социально-экономического прогресса нашей страны. Это воплощение задач, которые президент Владимир Владимирович Путин сформулировал в послании Федеральному Собранию, а затем - в майском указе о национальных целях развития России. Новые проекты "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных" - все важны для экономического роста и развития страны. Но главное, что в новых проектах сделан упор на решение социальных проблем. Главное для развития экономики - это вложения в человеческий капитал, формирование компетентных, образованных, думающих людей, которые и поднимут страну на новый уровень. И еще особое внимание уделено поддержке семей, людей всех возрастов, потому что именно семья – основа нашей страны. Крепкая, сильная, с уважением своих корней и перспективами развития – как и сама Россия.

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев, интервью