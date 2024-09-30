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В Ярославле из зоопарка украли кенгуренка Кроша

В Ярославле из зоопарка украли кенгуренка Кроша - РИА Новости, 30.09.2024

В Ярославле из зоопарка украли кенгуренка Кроша

Уголовное дело возбуждено по факту хищения кенгуренка из зоопарка в Ярославле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:36

2024-09-30T18:36

2024-09-30T18:36

происшествия

ярославль

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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту хищения кенгуренка из зоопарка в Ярославле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. Как уточняет издание "Подъем", речь идет о кенгуренке по имени Крош, который родился в зоопарке зимой. Работники утверждали, что он не мог самостоятельно выбраться из вольера, так как Крош еще детеныш и зависим от матери. В учреждении есть камеры видеонаблюдения, однако информации о местоположении Кроша пока нет. "По факту хищения животного из зоопарка города Ярославля следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража", - говорится в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе зоопарка Ярославля сообщили РИА Новости, что, скорее всего, кенгуренка похитили в ночь на 27 сентября. "Вся информация в правоохранительных органах, они занимаются расследованием. Мы не знаем, что произошло… Скорее всего, это (похищение – ред.) было в ночь с 26 на 27 сентября, потому что 27 утром его уже не было", - рассказали агентству в зоопарке.

https://ria.ru/20240806/kayman-1964387380.html

ярославль

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Пропавший кенгуренок Крош Пропавший кенгуренок Крош 2024-09-30T18:36 true PT0M42S

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происшествия, ярославль