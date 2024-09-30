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В Кремле прокомментировали корректировку ядерной доктрины
В Кремле прокомментировали корректировку ядерной доктрины - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле прокомментировали корректировку ядерной доктрины
Решение о корректировке ядерной доктрины РФ важное, все изменения будут формализованы соответствующим образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:51
2024-09-30T12:51
2024-09-30T12:51
безопасность
россия
азовское море
волгоградская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решение о корректировке ядерной доктрины РФ важное, все изменения будут формализованы соответствующим образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле попытку провокации в атаке БПЛА российских регионов на фоне изменений в ядерной доктрине. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря. По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html
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безопасность, россия, азовское море, волгоградская область, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Азовское море, Волгоградская область, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали корректировку ядерной доктрины
Песков: решение о корректировке ядерной доктрины России важное