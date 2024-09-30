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В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине в контексте СВО - РИА Новости, 30.09.2024
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12:47 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kreml-1975491115.html
В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине в контексте СВО
В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине в контексте СВО - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине в контексте СВО
В Кремле призывают чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО, спецоперация продолжает идти своим ходом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:47
2024-09-30T12:47
безопасность
россия
азовское море
волгоградская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле призывают чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО, спецоперация продолжает идти своим ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Специальная военная операция продолжается своим ходом", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле попытку провокации в атаке БПЛА российских регионов на фоне изменений в ядерной доктрине. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря. По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975269795.html
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безопасность, россия, азовское море, волгоградская область, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Азовское море, Волгоградская область, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине в контексте СВО

Песков: апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО не нужно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле призывают чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО, спецоперация продолжает идти своим ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Специальная военная операция продолжается своим ходом", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле попытку провокации в атаке БПЛА российских регионов на фоне изменений в ядерной доктрине.
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой
28 сентября, 19:16
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря.
По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины
28 сентября, 23:05
 
БезопасностьРоссияАзовское мореВолгоградская областьДмитрий Песков
 
 
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