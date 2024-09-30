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В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану - РИА Новости, 30.09.2024
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12:37 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kreml-1975485518.html
В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану
В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану
Россия осуждает убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и удары по Ливану, в Кремле считают, что это привело к существенной дестабилизации региона, заявил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:37
2024-09-30T12:37
ливан
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хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия осуждает убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и удары по Ливану, в Кремле считают, что это привело к существенной дестабилизации региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе. Главное, такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу, которую мы наблюдаем в Газе", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
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ливан, в мире, россия, израиль, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков
Ливан, В мире, Россия, Израиль, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дмитрий Песков
В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану

Песков: Россия осуждает убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия осуждает убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и удары по Ливану, в Кремле считают, что это привело к существенной дестабилизации региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе. Главное, такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу, которую мы наблюдаем в Газе", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
СМИ: США видят признаки подготовки израильского вторжения в Ливан
29 сентября, 03:25
 
ЛиванВ миреРоссияИзраильХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Дмитрий Песков
 
 
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