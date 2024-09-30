https://ria.ru/20240930/kreml-1975485518.html

В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану

В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану - РИА Новости, 30.09.2024

В Кремле осудили убийство лидера "Хезболлы" и удары по Ливану

Россия осуждает убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и удары по Ливану, в Кремле считают, что это привело к существенной дестабилизации региона, заявил... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:37

2024-09-30T12:37

2024-09-30T12:37

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россия

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хасан насрулла

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия осуждает убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и удары по Ливану, в Кремле считают, что это привело к существенной дестабилизации региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе. Главное, такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу, которую мы наблюдаем в Газе", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были убиты высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла.

https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html

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ливан, в мире, россия, израиль, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков