https://ria.ru/20240930/krasnodar-1975442620.html

Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах

Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах - РИА Новости, 30.09.2024

Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах

Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:35

2024-09-30T10:35

2024-09-30T10:35

происшествия

авто

краснодарский край

краснодар

россия

алексей кузнецов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах, состояние троих из них оценивается как тяжелое",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что 25 пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб . В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. СУСК возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин, в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.

https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html

краснодарский край

краснодар

россия

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происшествия, авто, краснодарский край, краснодар, россия, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани