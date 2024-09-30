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Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах
Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах - РИА Новости, 30.09.2024
Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах
Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:35
2024-09-30T10:35
2024-09-30T10:35
происшествия
авто
краснодарский край
краснодар
россия
алексей кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в больницах, состояние троих из них оценивается как тяжелое",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что 25 пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб . В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. СУСК возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин, в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.
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Происшествия, Авто, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
Четверо пострадавших в ДТП на Кубани остаются в больницах
Минздрав: четверо пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани остаются в больницах