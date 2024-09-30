https://ria.ru/20240930/kopygorodskiy-1975405775.html

Защита подаст жалобу на возбуждение дела на Копайгородского

Защита подаст жалобу на возбуждение дела на Копайгородского - РИА Новости, 30.09.2024

Защита подаст жалобу на возбуждение дела на Копайгородского

Адвокаты оспорят возбуждение уголовного дела против бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменяют хищение земельных участков,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:44

2024-09-30T04:44

2024-09-30T04:49

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Адвокаты оспорят возбуждение уголовного дела против бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменяют хищение земельных участков, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев."Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела…задержание было с нарушениями", - сказал он.Зайцев считает, что доказательства, полученные в ходе расследования этого дела, "являются недопустимыми", а уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления, так как нет допустимых доказательств виновности Копайгородского.Так же защитник к числу нарушений отнес присвоение нумерации делу."Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, в тексте постановления уже имелся номер уголовного дела, то есть до его распечатки на принтере, а также до подписания постановления лицом, его вынесшим", - сказал Зайцев.При этом, по его словам, номер уголовного дела может быть предоставлен только после представления в регистрационно-учётное подразделение самого постановления о возбуждении уголовного дела, подписанного лицом, вынесшим данное постановление."Отсюда следует вывод о том, что лицо, вынесшее постановление о возбуждении уголовного дела, подписало его, затем направило копию постановления в регистрационно-учётное подразделение, и только потом получило регистрационный номер уголовного дела", - уточнил защитник.Зайцев утверждает, что после этого было сфальсифицировано постановление о возбуждении дела, а оригинал данного постановления уничтожен."Лицо, вынесшее постановление о возбуждении уголовного дела, ни при каких обстоятельствах до подписания постановления о возбуждении уголовного дела не могло знать номера, который будет присвоен уголовному делу, так как по Положению номер ему могли дать только после возбуждения уголовного дела", - заключил защитник.Кроме того, считают адвокаты, протокол задержания их подзащитного был составлен с нарушениями требований УПК РФ.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей.Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html

https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html

https://ria.ru/20240929/sochi-1975306622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, луганская народная республика, сочи