https://ria.ru/20240930/kombinat-1975442288.html
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает - РИА Новости, 30.09.2024
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает
Связанный с делом о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ АО "Грязинский пищевой комбинат" в настоящее время не работает и не... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:30
2024-09-30T10:30
2024-09-30T10:30
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москва
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дмитрий булгаков
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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Связанный с делом о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ АО "Грязинский пищевой комбинат" в настоящее время не работает и не принимает заказы, сообщили РИА Новости на предприятии. "На данный момент… предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что информации о дате возобновления работы нет. Она отметила, что предприятие не функционирует с конца июня - начала июля, после исполнения всех обязательств перед МО РФ. Часть работников рассчиталась и трудоустроилась в других компаниях. "Так как деятельность еще продолжается комбината, пока ликвидации нет, соответственно, все службы, которые задействованы, они пока продолжают свой функционал. Надеемся, что что-то в ближайшее время изменится, потому что мы в любом случае считаем, что руководитель и топ-менеджеры абсолютно невиновны… Предприятие глобальное, предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед министерством обороны", - отметили на предприятии. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Как указано на сайте предприятия, "Грязинский пищевой комбинат" был основан в городе Грязи Липецкой области в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием.
https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html
https://ria.ru/20240911/souchastniki-1971978165.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, грязи, дмитрий булгаков, происшествия
Россия, Москва, Грязи, Дмитрий Булгаков, Происшествия
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не принимает заказы
РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Связанный с делом о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ АО "Грязинский пищевой комбинат" в настоящее время не работает и не принимает заказы, сообщили РИА Новости на предприятии.
"На данный момент… предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что информации о дате возобновления работы нет.
Она отметила, что предприятие не функционирует с конца июня - начала июля, после исполнения всех обязательств перед МО РФ. Часть работников рассчиталась и трудоустроилась в других компаниях.
"Так как деятельность еще продолжается комбината, пока ликвидации нет, соответственно, все службы, которые задействованы, они пока продолжают свой функционал. Надеемся, что что-то в ближайшее время изменится, потому что мы в любом случае считаем, что руководитель и топ-менеджеры абсолютно невиновны… Предприятие глобальное, предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед министерством обороны", - отметили на предприятии.
Басманный суд Москвы
20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков
, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Как указано на сайте предприятия, "Грязинский пищевой комбинат" был основан в городе Грязи Липецкой области
в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием.