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Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает - РИА Новости, 30.09.2024
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10:30 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kombinat-1975442288.html
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает - РИА Новости, 30.09.2024
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает
Связанный с делом о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ АО "Грязинский пищевой комбинат" в настоящее время не работает и не... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:30
2024-09-30T10:30
россия
москва
грязи
дмитрий булгаков
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Связанный с делом о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ АО "Грязинский пищевой комбинат" в настоящее время не работает и не принимает заказы, сообщили РИА Новости на предприятии. "На данный момент… предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что информации о дате возобновления работы нет. Она отметила, что предприятие не функционирует с конца июня - начала июля, после исполнения всех обязательств перед МО РФ. Часть работников рассчиталась и трудоустроилась в других компаниях. "Так как деятельность еще продолжается комбината, пока ликвидации нет, соответственно, все службы, которые задействованы, они пока продолжают свой функционал. Надеемся, что что-то в ближайшее время изменится, потому что мы в любом случае считаем, что руководитель и топ-менеджеры абсолютно невиновны… Предприятие глобальное, предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед министерством обороны", - отметили на предприятии. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Как указано на сайте предприятия, "Грязинский пищевой комбинат" был основан в городе Грязи Липецкой области в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием.
https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html
https://ria.ru/20240911/souchastniki-1971978165.html
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россия, москва, грязи, дмитрий булгаков, происшествия
Россия, Москва, Грязи, Дмитрий Булгаков, Происшествия
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не работает

Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат не принимает заказы

© Фото : АО "Грязинский пищевой комбинат"На территории Грязинского пищевого комбината
На территории Грязинского пищевого комбината - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : АО "Грязинский пищевой комбинат"
На территории Грязинского пищевого комбината. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Связанный с делом о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ АО "Грязинский пищевой комбинат" в настоящее время не работает и не принимает заказы, сообщили РИА Новости на предприятии.
"На данный момент… предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что информации о дате возобновления работы нет.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину
27 сентября, 03:12
Она отметила, что предприятие не функционирует с конца июня - начала июля, после исполнения всех обязательств перед МО РФ. Часть работников рассчиталась и трудоустроилась в других компаниях.
"Так как деятельность еще продолжается комбината, пока ликвидации нет, соответственно, все службы, которые задействованы, они пока продолжают свой функционал. Надеемся, что что-то в ближайшее время изменится, потому что мы в любом случае считаем, что руководитель и топ-менеджеры абсолютно невиновны… Предприятие глобальное, предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед министерством обороны", - отметили на предприятии.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России
11 сентября, 07:23
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Как указано на сайте предприятия, "Грязинский пищевой комбинат" был основан в городе Грязи Липецкой области в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
РоссияМоскваГрязиДмитрий БулгаковПроисшествия
 
 
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