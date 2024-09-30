https://ria.ru/20240930/knigi-1975479953.html

"Букмейт" сменил название на "Яндекс Книги"

"Букмейт" сменил название на "Яндекс Книги" - РИА Новости, 30.09.2024

"Букмейт" сменил название на "Яндекс Книги"

Книжный сервис "Букмейт" сменил название и теперь доступен под новым именем — "Яндекс Книги", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:22

2024-09-30T12:22

2024-09-30T12:22

яндекс

книги

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Книжный сервис "Букмейт" сменил название и теперь доступен под новым именем — "Яндекс Книги", сообщает пресс-служба компании. Как уточняется, изменение названия — закономерный шаг в развитии сервиса. "Наша цель — вовлечь большее количество людей в регулярное чтение. Мы хотим, чтобы каждый из них открыл для себя удовольствие читать и слушать книги. Новое название понятное и простое, оно ориентировано на широкую аудиторию и сразу объясняет, в чем суть нашего сервиса. А привычный уже всем графический элемент — книжная закладка — останется символом бережного отношения и любви к книгам", — сказала директор по маркетингу сервиса "Яндекс Книги" Дарья Анжело. Статистика сервиса показывает, что пользователи проводят все больше времени за чтением и прослушиванием книг. С начала 2024 года они провели в нем 223 миллиона часов — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднее время, которое читатель проводит в сервисе в месяц, также выросло почти в три раза с момента запуска в экосистеме "Яндекса". "Яндекс" купил права на использование технологической платформы "Букмейта" в 2022 году.

https://ria.ru/20240927/yandeks-1974990902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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