https://ria.ru/20240930/kirk-1975397069.html
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы - РИА Новости, 30.09.2024
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы
Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:46
2024-09-30T01:46
2024-09-30T09:52
в мире
сша
украина
северная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975431791_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_c5d7ee9ebd345a72788f284b68085287.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое мнение выразил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк."Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину", — написал он.Ранее CNN сообщило, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89 человек. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что распорядился выделить Киеву американские вооружения на сумму 5,55 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html
сша
украина
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975431791_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_d3932f920edb259e63435b28a190a165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, северная каролина
В мире, США, Украина, Северная Каролина
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы
Кирк: США нужно помочь пострадавшим от урагана, а не тратить деньги на Украину