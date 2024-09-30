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"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы - РИА Новости, 30.09.2024
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01:46 30.09.2024 (обновлено: 09:52 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kirk-1975397069.html
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы - РИА Новости, 30.09.2024
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы
Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:46
2024-09-30T09:52
в мире
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое мнение выразил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк."Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину", — написал он.Ранее CNN сообщило, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89 человек. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что распорядился выделить Киеву американские вооружения на сумму 5,55 миллиарда долларов.
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в мире, сша, украина, северная каролина
В мире, США, Украина, Северная Каролина
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы

Кирк: США нужно помочь пострадавшим от урагана, а не тратить деньги на Украину

© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США. 28 сентября 2024
Последствия урагана Хелен во Флориде, США. 28 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США. 28 сентября 2024
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое мнение выразил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк.
"Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину", — написал он.
Ранее CNN сообщило, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89 человек. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.
В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что распорядился выделить Киеву американские вооружения на сумму 5,55 миллиарда долларов.
Даррен Арчер, работающий в компании St. Marks Seafood, планирует переждать ураган Хелен на лодке в Сент-Марксе, штат Флорида. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана "Хелен"
26 сентября, 17:33
 
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