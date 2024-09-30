https://ria.ru/20240930/kirk-1975397069.html

"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы

"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы - РИА Новости, 30.09.2024

"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы

Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:46

2024-09-30T01:46

2024-09-30T09:52

в мире

сша

украина

северная каролина

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительству США нужно потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана "Хелен" на юго-востоке страны, а не на военную поддержку Украины, такое мнение выразил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк."Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину", — написал он.Ранее CNN сообщило, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89 человек. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что распорядился выделить Киеву американские вооружения на сумму 5,55 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html

сша

украина

северная каролина

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в мире, сша, украина, северная каролина