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Северный Кипр надеется установить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
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21:25 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kipr-1975615324.html
Северный Кипр надеется установить прямое авиасообщение с Россией
Северный Кипр надеется установить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Северный Кипр надеется установить прямое авиасообщение с Россией
Северный Кипр рассчитывает улучшить отношения с Россией и добиться установления прямого авиасообщения, заявил РИА Новости лидер турко-киприотов Эрсин Татар. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:25
2024-09-30T21:25
в мире
россия
северный кипр
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ООН, 30 сен — РИА Новости. Северный Кипр рассчитывает улучшить отношения с Россией и добиться установления прямого авиасообщения, заявил РИА Новости лидер турко-киприотов Эрсин Татар. "Я хотел бы улучшить наши отношения с Россией, так как вижу, что оттуда приезжают люди, их дети учатся в наших школах, и наши культуры не так сильно различаются", — сказал Татар на полях завершившейся недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он признался, что испытывает большую симпатию к россиянам и желает, чтобы российский народ процветал. "Я хочу, чтобы россияне, хотя бы через Турцию, имели более прочную связь с Северным Кипром. Я желаю россиянам лучшего будущего и надеюсь на укрепление наших взаимоотношений с Россией", — добавил Татар. По его словам, в северной части Кипра проживают не менее 25 тысяч россиян, и открытие генконсульства РФ отвечает интересам самопровозглашенной республики. "Мы были бы рады, если бы Россия открыла консульство или посольство в Северном Кипре", — подчеркнул он. Говоря о перспективах прямого авиасообщения, Татар отметил, что это принесло бы пользу обеим сторонам, в том числе придав импульс развитию двусторонней торговли. "Надеюсь, что однажды у нас будут прямые рейсы из России. Из-за международных правил сейчас возникают сложности, но хотя бы через Анталию и другие аэропорты Турции мы могли бы осуществлять рейсы с промежуточной посадкой. Это уже помогло бы укрепить наши отношения с Россией, привлечь больше людей, расширить торговлю и проводить культурные мероприятия. Россия — великая и могущественная страна", — заключил лидер Северного Кипра. Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года после вооружённого вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), остаются под контролем турко-киприотов. ТРСК признана только Турцией. Переговоры о воссоединении Кипра, проводившиеся при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение проблемы возможно только на основе резолюций ООН о двузональной, двухобщинной федерации, тогда как турко-киприоты выступают за конфедерацию. Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240815/rossija-1966299150.html
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в мире, россия, северный кипр
В мире, Россия, Северный Кипр
Северный Кипр надеется установить прямое авиасообщение с Россией

Лидер турок-киприотов надеется на установление прямого авиасообщения с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
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ООН, 30 сен — РИА Новости. Северный Кипр рассчитывает улучшить отношения с Россией и добиться установления прямого авиасообщения, заявил РИА Новости лидер турко-киприотов Эрсин Татар.
"Я хотел бы улучшить наши отношения с Россией, так как вижу, что оттуда приезжают люди, их дети учатся в наших школах, и наши культуры не так сильно различаются", — сказал Татар на полях завершившейся недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Он признался, что испытывает большую симпатию к россиянам и желает, чтобы российский народ процветал. "Я хочу, чтобы россияне, хотя бы через Турцию, имели более прочную связь с Северным Кипром. Я желаю россиянам лучшего будущего и надеюсь на укрепление наших взаимоотношений с Россией", — добавил Татар.
По его словам, в северной части Кипра проживают не менее 25 тысяч россиян, и открытие генконсульства РФ отвечает интересам самопровозглашенной республики.
"Мы были бы рады, если бы Россия открыла консульство или посольство в Северном Кипре", — подчеркнул он.
Говоря о перспективах прямого авиасообщения, Татар отметил, что это принесло бы пользу обеим сторонам, в том числе придав импульс развитию двусторонней торговли.
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"Надеюсь, что однажды у нас будут прямые рейсы из России. Из-за международных правил сейчас возникают сложности, но хотя бы через Анталию и другие аэропорты Турции мы могли бы осуществлять рейсы с промежуточной посадкой. Это уже помогло бы укрепить наши отношения с Россией, привлечь больше людей, расширить торговлю и проводить культурные мероприятия. Россия — великая и могущественная страна", — заключил лидер Северного Кипра.
Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года после вооружённого вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), остаются под контролем турко-киприотов. ТРСК признана только Турцией. Переговоры о воссоединении Кипра, проводившиеся при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение проблемы возможно только на основе резолюций ООН о двузональной, двухобщинной федерации, тогда как турко-киприоты выступают за конфедерацию. Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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