https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

Киев нашел способ победить Россию

Киев нашел способ победить Россию - РИА Новости, 30.09.2024

Киев нашел способ победить Россию

В США истек срок выплаты процентов по важному политическому долгу. Долг этот, как и многие другие долги современного мира, связан с Украиной: Белый дом должен... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:21

аналитика

сша

владимир зеленский

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россия

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В США истек срок выплаты процентов по важному политическому долгу. Долг этот, как и многие другие долги современного мира, связан с Украиной: Белый дом должен был презентовать конгрессу план победы Киева над Россией. Но такого плана нет и, судя по кризису идей в Вашингтоне, не будет.В данном случае важно различать "план победы над Россией", который привез в США Владимир Зеленский, и тот план, который должны были составить Белый дом, Госдеп и Пентагон. С Зеленским и его "планом" давно все понятно: дайте денег, оружия, полномочий, ракет (ума, таланта, атомную бомбу, звезду смерти) — и я одолею Россию. Но американцы люди более серьезные и вроде как должны исполнять хотя бы те обещания, которые дали другим американцам.Так и не родившийся американский план был частью сделки Белого дома с палатой представителей по выделению Киеву транша на 60 миллиардов долларов. Чтобы скаредные республиканцы подписали чек, у президента Джо Байдена обещали изложить, как именно предполагается побеждать Россию, и представить программу действий через 45 дней. Время вышло, но, когда из реки Потомак показался палец и кто-то пробурчал "должок!", царь Байден попросту скрутил из собственных пальцев фигу."Украина победит в войне, и мы будем ее поддерживать", — написали от имени президента США в одной из социальных сетей. Вот и весь план: на колу мочало — начинай сначала.Однако Джо Байден не выполнил домашнее задание по уважительной причине.Очевидно, что "план победы" от Зеленского — это не то, что можно считать планом, и совсем не то, что Байден может показать конгрессу. Подробностей по нему пока нет, но известны три определяющих обстоятельства.По мнению Пентагона, план не сможет переломить ход конфликта. По мнению ЦРУ, план опасен, поскольку предупреждения России нужно воспринимать серьезно. Наконец, план баснословно дорог, это изначально понятно было.Но и любой другой "план победы над Россией", где бы его ни писали — в Вашингтоне или Киеве, будет плох по тем же самым причинам. Воевать с Россией — это всегда очень дорого, крайне опасно, по большому счету бесперспективно. Поэтому целью администрации Байдена было не победить Россию, а ослабить Россию.От Украины к концу этого предприятия может вообще ничего не остаться, это приемлемо для США. Для Вашингтона важен не результат, это процесс: не добегу, но согреюсь, проведу разведку боем, проверну максимум возможного. В чем-то там просчитались, недооценив Россию как противника, а в чем-то получили видимую прибыль.Вашингтон не обрушил российскую экономику, но уничтожил ее торгово-промышленную кооперацию с Германией. Не добился международной изоляции России, но сумел навязать ей долговременный конфликт. Претерпел убытки по части бюджета, но обеспечил сверхприбылями американские энергокомпании.Очевидно, в Вашингтоне считают, что по итоговому балансу украинский проект станет выгодным для США предприятием. А последние предложения Зеленского сдвигают баланс в отрицательную сторону, поэтому до сих пор не приняты.Американский интерес в том, чтобы Киев продержался как можно дольше и чтобы территориальные приобретения доставались России как можно дороже. А то, что от Украины после этого останется, американцы повесят на баланс Евросоюза.У Байдена было бы гораздо меньше внутренних проблем, если бы он мог честно объяснить политику партии американцам, но так, чтоб весь остальной мир не услышал. Просто признать: да, плана победы над Россией у нас нет, но и не надо, смысл в другом. В том, что вот эдак — жадно, цинично, безжалостно, подло и во многом за счет тех, кого называют союзниками, американские власти обеспечивают национальные интересы США. Эти интересы измеряются и деньгами от сверхприбылей, и ростом зависимости Европы от Америки, чтобы сверхприбыли не заканчивались никогда.Такое объяснение полностью устроило бы значительную часть меркантильного электората Дональда Трампа, но разрушило бы важный пропагандистский миф США о США. Поэтому Америка не услышит признания Джо Байдена об истинной подоплеке конфликта, не порадует своих внутренних макиавеллистов — и пусть, ведь это знание невеликой силы. Те, кто и раньше все прекрасно понимал, немногое смогли изменить.А вот о чем американцам перед выборами действительно стоило бы знать, так это о том, что "план победы над Россией" все-таки существует. Однако его реализация способна обнулить не только гипотетическую прибыль США от украинского проекта, но и само существование США, а также всего человечества.Он принадлежит властям Украины и заключается в том, чтобы втянуть США и НАТО в прямое и, вероятнее всего, ядерное противостояние с Москвой. Без этого Киев победить не может, у Зеленского это понимали с февраля 2022 года и в каждом новом списке просьб к спонсорам пытались пропихнуть что-то, что с гарантией втянуло бы Запад в боевые действия с Россией.Пока у Байдена такие пункты отсекали, будь то идея "закрыть небо над Украиной" или наносить удары ракетами вглубь территории России. Но нужно отдать должное Зеленскому: он настойчив и подошел к реализации своего настоящего плана близко. Так, что России пришлось пересматривать ядерную стратегию, а ЦРУ организовывать в прессу "сливы" с предупреждениями типа "это слишком опасно".Никто в здравом уме не хочет третьей мировой и первой ядерной, но украинская власть при Зеленском живет по принципу "слабоумие и отвага". План стравливания атомных держав родился там же, где ранее решили, что обстрелы АЭС — это допустимый способ шантажа, а оккупация Курской области поможет удержать Донбасс.То, что американцы заставят Зеленского пройти отведенный ему путь до конца, более вероятно, чем то, что бывший капитан команды КВН "95-й квартал" убедит США рискнуть самим существованием США. Но об истинных намерениях Киева по-прежнему важно говорить и помнить, отдавая себе отчет в том, что, отчаявшись, там перейдут от уговоров и хитростей к организации практических операций, теоретически способных спровоцировать прямой военный конфликт между ядерными державами.

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https://ria.ru/20240930/skrenton-1975410793.html

https://ria.ru/20240928/biden-1975271746.html

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974960483.html

https://ria.ru/20240929/kndr-1975298451.html

https://ria.ru/20240927/vstrecha-1975186847.html

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аналитика, сша, владимир зеленский, джо байден, россия