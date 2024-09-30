https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975479590.html
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки - РИА Новости, 30.09.2024
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки
Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:20
2024-09-30T12:20
2024-09-30T12:28
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
бейрут
иран
израиль
хасан насрулла
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975252630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7006a86f736a882ee7680ce040f9ac96.jpg
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али Караки и высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Аббас Нилушам, заявил в прямом эфире ливанского телеканала Al Mayadeen заместитель генерального секретаря движения Наим Касим."Заявления Израиля о присутствии на собрании вместе с генеральным секретарем более 20 командиров - это ложь. Вместе с нашим лидером погиб командующий Али Караки и командир КСИР Аббас Нилушам. Вместе с ними среди погибших глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади",- сказал Касим.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
бейрут
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975252630_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29b41c9930f8033432b5a77bb4428e1e.jpg
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
2024-09-30T12:20
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, бейрут, иран, израиль, хасан насрулла, корпус стражей исламской революции
Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Бейрут, Иран, Израиль, Хасан Насрулла, Корпус стражей исламской революции
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки
Вместе с Насруллой погибли командующий "Хезболлы" Караки и командир КСИР Нилушам