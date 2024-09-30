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"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки - РИА Новости, 30.09.2024
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12:20 30.09.2024 (обновлено: 12:28 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975479590.html
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки - РИА Новости, 30.09.2024
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки
Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:20
2024-09-30T12:28
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
бейрут
иран
израиль
хасан насрулла
корпус стражей исламской революции
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али Караки и высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Аббас Нилушам, заявил в прямом эфире ливанского телеканала Al Mayadeen заместитель генерального секретаря движения Наим Касим."Заявления Израиля о присутствии на собрании вместе с генеральным секретарем более 20 командиров - это ложь. Вместе с нашим лидером погиб командующий Али Караки и командир КСИР Аббас Нилушам. Вместе с ними среди погибших глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади",- сказал Касим.
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Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
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хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, бейрут, иран, израиль, хасан насрулла, корпус стражей исламской революции
Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Бейрут, Иран, Израиль, Хасан Насрулла, Корпус стражей исламской революции
"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки

Вместе с Насруллой погибли командующий "Хезболлы" Караки и командир КСИР Нилушам

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али Караки и высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Аббас Нилушам, заявил в прямом эфире ливанского телеканала Al Mayadeen заместитель генерального секретаря движения Наим Касим.
"Заявления Израиля о присутствии на собрании вместе с генеральным секретарем более 20 командиров - это ложь. Вместе с нашим лидером погиб командующий Али Караки и командир КСИР Аббас Нилушам. Вместе с ними среди погибших глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади",- сказал Касим.
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ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреБейрутИранИзраильХасан НасруллаКорпус стражей исламской революции
 
 
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