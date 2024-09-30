https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975479590.html

"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки

"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки - РИА Новости, 30.09.2024

"Хезболла" заявила о гибели с Насруллой "второго номера" в движении Караки

Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:20

2024-09-30T12:20

2024-09-30T12:28

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

бейрут

иран

израиль

хасан насрулла

корпус стражей исламской революции

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Вместе с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Хасаном Насруллой от удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута погибли командующий движения Али Караки и высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Аббас Нилушам, заявил в прямом эфире ливанского телеканала Al Mayadeen заместитель генерального секретаря движения Наим Касим."Заявления Израиля о присутствии на собрании вместе с генеральным секретарем более 20 командиров - это ложь. Вместе с нашим лидером погиб командующий Али Караки и командир КСИР Аббас Нилушам. Вместе с ними среди погибших глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади",- сказал Касим.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах" Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах" 2024-09-30T12:20 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, бейрут, иран, израиль, хасан насрулла, корпус стражей исламской революции