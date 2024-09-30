FT узнала, как Израиль собирал разведданные о "Хезболле"
FT: израильская разведка на протяжении многих лет собирала данные о "Хезболле"
© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль на протяжении многих лет собирал разведданные о движении "Хезболла", которыми смог воспользоваться в последние недели, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, с ростом мощи движения улучшались возможности Израиля по отслеживанию его членов. Ему в этом помогло технологическое преимущество: в рамках разведопераций Тель-Авив пользовался спутниками, беспилотниками и разного рода инструментами в киберпространстве. Отмечается, что в израильской армии даже есть специальное подразделение, которое ответственно за написание программ, обрабатывающих получаемую о "Хезболле" информацию.
"За многие годы израильская разведка смогла собрать базу целей столь обширную, что в первые три дня своей воздушной операции военные самолеты Израиля пытались нанести удары по по меньшей мере 3 тысячам целям, предположительно, имеющим отношение к "Хезболле", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на открытые данные израильской армии.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.