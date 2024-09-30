https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html

FT узнала, как Израиль собирал разведданные о "Хезболле"

FT узнала, как Израиль собирал разведданные о "Хезболле" - РИА Новости, 30.09.2024

FT узнала, как Израиль собирал разведданные о "Хезболле"

Израиль на протяжении многих лет собирал разведданные о движении "Хезболла", которыми смог воспользоваться в последние недели, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:07

2024-09-30T11:07

2024-09-30T11:07

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израиль

тель-авив

ливан

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль на протяжении многих лет собирал разведданные о движении "Хезболла", которыми смог воспользоваться в последние недели, сообщает газета Financial Times. По данным издания, с ростом мощи движения улучшались возможности Израиля по отслеживанию его членов. Ему в этом помогло технологическое преимущество: в рамках разведопераций Тель-Авив пользовался спутниками, беспилотниками и разного рода инструментами в киберпространстве. Отмечается, что в израильской армии даже есть специальное подразделение, которое ответственно за написание программ, обрабатывающих получаемую о "Хезболле" информацию. "За многие годы израильская разведка смогла собрать базу целей столь обширную, что в первые три дня своей воздушной операции военные самолеты Израиля пытались нанести удары по по меньшей мере 3 тысячам целям, предположительно, имеющим отношение к "Хезболле", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на открытые данные израильской армии. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240929/nasrulla-1975350281.html

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, тель-авив, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024