https://ria.ru/20240930/kherson-1975417899.html

В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры

В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2024

В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поражен в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:20

2024-09-30T08:20

2024-09-30T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Попали в объект критической инфрастуктуры", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины