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В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры
В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2024
В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поражен в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:20
2024-09-30T08:20
2024-09-30T08:20
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Попали в объект критической инфрастуктуры", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры
Прокудин: в Херсонской области поражен объект критической инфраструктуры