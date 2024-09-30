https://ria.ru/20240930/khartum-1975612760.html

МИД России призвал расследовать удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

МИД России призвал расследовать удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме - РИА Новости, 30.09.2024

МИД России призвал расследовать удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

Москва призывает расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, такие атаки нарушают международное право, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:04

2024-09-30T21:04

2024-09-30T21:04

в мире

судан

оаэ

хартум (город)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва призывает расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, такие атаки нарушают международное право, заявило министерство иностранных дел России. Ранее ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы эмиратской дипмиссии в суданской столице. На прошлой неделе вооруженные силы Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме. Вооруженные силы Судана отвергли обвинения ОАЭ, возложив ответственность на Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования). "Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Ведомство также обратилось к международно признанному руководству Судана в лице Суверенного совета и командованию Сил быстрого реагирования с настоятельной рекомендацией немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, нацеленные на выработку взаимоприемлемых договоренностей по выходу из братоубийственного внутрисуданского конфликта. "Россия готова в координации с региональными партнерами активно содействовать организации таких контактов", - добавили в ведомстве. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html

https://ria.ru/20240923/ssha-1974294300.html

судан

оаэ

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в мире, судан, оаэ, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк)