МИД России призвал расследовать удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
МИД РФ призвал расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва призывает расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, такие атаки нарушают международное право, заявило министерство иностранных дел России.
Ранее ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы эмиратской дипмиссии в суданской столице. На прошлой неделе вооруженные силы Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме. Вооруженные силы Судана отвергли обвинения ОАЭ, возложив ответственность на Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования).
"Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Ведомство также обратилось к международно признанному руководству Судана в лице Суверенного совета и командованию Сил быстрого реагирования с настоятельной рекомендацией немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, нацеленные на выработку взаимоприемлемых договоренностей по выходу из братоубийственного внутрисуданского конфликта.
"Россия готова в координации с региональными партнерами активно содействовать организации таких контактов", - добавили в ведомстве.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
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