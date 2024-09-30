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Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины - РИА Новости, 30.09.2024
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11:07 30.09.2024 (обновлено: 11:13 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/khabbard-1975453017.html
Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины
Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины - РИА Новости, 30.09.2024
Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины
Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте с Россией на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:07
2024-09-30T11:13
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте с Россией на стороне Украины за денежное вознаграждение, передает из суда корреспондент РИА Новости На прошлой неделе Мосгорсуд приступил к рассмотрению этого уголовного дела по существу. "Да, я согласен с предъявленным обвинением", - заявил 72-летний Хаббард. Прокурор на заседании огласила обвинение в отношении американца, из которого следует, что мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. По ее словам, Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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в мире, украина, москва, россия, московский городской суд
В мире, Украина, Москва, Россия, Московский городской суд
Американский пенсионер признал участие в конфликте на стороне Украины

Американский пенсионер признал вину в участии в конфликте на стороне Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Московский городской суд. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте с Россией на стороне Украины за денежное вознаграждение, передает из суда корреспондент РИА Новости
На прошлой неделе Мосгорсуд приступил к рассмотрению этого уголовного дела по существу.
"Да, я согласен с предъявленным обвинением", - заявил 72-летний Хаббард.
Прокурор на заседании огласила обвинение в отношении американца, из которого следует, что мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. По ее словам, Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.
По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
25 сентября, 13:06
 
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