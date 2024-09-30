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Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии - РИА Новости, 30.09.2024
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16:46 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kareliya-1975568444.html
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии - РИА Новости, 30.09.2024
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков, ветераны и жители в понедельник возложили цветы к памятным мемориалам в День 80-летия освобождения региона от... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:46
2024-09-30T16:46
республика карелия
петрозаводск
артур парфенчиков
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков, ветераны и жители в понедельник возложили цветы к памятным мемориалам в День 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских и финских захватчиков, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Памятные церемонии прошли в столице республики. Цветы и венки возложили к мемориальным комплексам "Аллея памяти и славы" – в честь воинов Карельского фронта, партизан и подпольщиков Карелии, "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" и к стеле "Город воинской славы" в Петрозаводске."Сегодня у жителей Карелии святой день, потому что 80 лет назад наша малая родина была полностью освобождена от немецких и финских захватчиков – закончились более трех лет тяжелейшей оккупации. Мы чтим память всех наших старших, благодаря которым была достигнута великая Победа. Мы помним наших солдат, партизан-подпольщиков, сложивших свои головы в борьбе с фашизмом, чтим наших ветеранов, память наших земляков, страдавших в лагерях, тех, кто перенес тяготы оккупации и лишения эвакуации, помним детей войны! Эта память сохранилась в каждой карельской семье", – цитирует пресс-служба Парфенчикова.Также он добавил, что в регионе сегодня чтят память и тех, кто погиб на фронтах специальной военной операции."Память о героях – защитниках Отечества необходима, чтобы смело идти в будущее – счастливое для наших детей, внуков и правнуков. С праздником, дорогие земляки!" - подчеркнул Парфенчиков.В полдень по всей Карелии была объявлена общереспубликанская минута молчания в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны.Также во всех школах региона прошли уроки "Разговоры о важном", посвященные памяти героев-освободителей республики. Школьники Карелии почтили минутой молчания не вернувшихся с боев земляков.В 18:00 будет дан старт акции "Солдатам Карельского фронта посвящается", которая пройдет на разных площадках республики, в том числе в Национальном музее Карелии и Музее изобразительных искусств.Мероприятие, приуроченные 80-летней годовщине освобождения Карелии, проходят по всем районам республики.
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республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков, великая отечественная война (1941-1945)
Республика Карелия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Великая Отечественная война (1941-1945)

Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии

© Фото : Администрация Главы Республики КарелияПамять защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Администрация Главы Республики Карелия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков, ветераны и жители в понедельник возложили цветы к памятным мемориалам в День 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских и финских захватчиков, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Памятные церемонии прошли в столице республики. Цветы и венки возложили к мемориальным комплексам "Аллея памяти и славы" – в честь воинов Карельского фронта, партизан и подпольщиков Карелии, "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" и к стеле "Город воинской славы" в Петрозаводске.
© Фото : Администрация Главы Республики КарелияПамять защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Администрация Главы Республики Карелия
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
"Сегодня у жителей Карелии святой день, потому что 80 лет назад наша малая родина была полностью освобождена от немецких и финских захватчиков – закончились более трех лет тяжелейшей оккупации. Мы чтим память всех наших старших, благодаря которым была достигнута великая Победа. Мы помним наших солдат, партизан-подпольщиков, сложивших свои головы в борьбе с фашизмом, чтим наших ветеранов, память наших земляков, страдавших в лагерях, тех, кто перенес тяготы оккупации и лишения эвакуации, помним детей войны! Эта память сохранилась в каждой карельской семье", – цитирует пресс-служба Парфенчикова.
Также он добавил, что в регионе сегодня чтят память и тех, кто погиб на фронтах специальной военной операции.
© Фото : Администрация Главы Республики КарелияПамять защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Администрация Главы Республики Карелия
Память защитников Отечества почтили в День 80-летия освобождения Карелии
"Память о героях – защитниках Отечества необходима, чтобы смело идти в будущее – счастливое для наших детей, внуков и правнуков. С праздником, дорогие земляки!" - подчеркнул Парфенчиков.
В полдень по всей Карелии была объявлена общереспубликанская минута молчания в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Также во всех школах региона прошли уроки "Разговоры о важном", посвященные памяти героев-освободителей республики. Школьники Карелии почтили минутой молчания не вернувшихся с боев земляков.
В 18:00 будет дан старт акции "Солдатам Карельского фронта посвящается", которая пройдет на разных площадках республики, в том числе в Национальном музее Карелии и Музее изобразительных искусств.
Мероприятие, приуроченные 80-летней годовщине освобождения Карелии, проходят по всем районам республики.
 
Республика КарелияПетрозаводскАртур ПарфенчиковВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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