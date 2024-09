https://ria.ru/20240930/jsow-1975125962.html

"ATACMS больше не нужны". Киев почти добился желаемого

"ATACMS больше не нужны". Киев почти добился желаемого - РИА Новости, 30.09.2024

"ATACMS больше не нужны". Киев почти добился желаемого

Одной из главных целей поездки Зеленского в Соединенные Штаты было разрешение на удары западными ракетами вглубь российской территории. Добиться этого не... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:03

специальная военная операция на украине

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

f-16

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151506/93/1515069391_0:192:4332:2629_1920x0_80_0_0_4b4a2725a861d7b58ae392e87065e5c5.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Одной из главных целей поездки Зеленского в Соединенные Штаты было разрешение на удары западными ракетами вглубь российской территории. Добиться этого не удалось, но Вашингтон подсластил пилюлю: передал оружие, которое еще полноценно не применялось на поле боя. О том, что именно получил Киев, — в материале РИА Новости.Бомба или ракета?У американцев долгое время выпрашивали JASSM — ракету класса "воздух — земля", способную поражать цели на расстоянии до 900 километров. Также просили одобрить более широкое использование ATACMS, которые могут бить на 300 километров.Однако Белый дом поступил иначе: публично пообещал поставить боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Их можно назвать дальнобойным оружием, но с серьезными оговорками. По сути, это аналог уже использовавшихся на фронте JDAM и российских полутонных бомб с УМПК.С дальностью дела обстоят так: при сбросе с малой высоты JSOW могут преодолевать расстояние в 22 километра. Если пилот рискнет подняться выше, радиус действия вырастет кратно — до 130 километров. Имеется и версия JSOW-ER, оснащенная турбореактивным двигателем Hamilton-Sundstrand TJ-150 и способная преодолевать до 560 километров.Существует несколько модификаций этой планирующей бомбы.Вариант AGM-154A несет кассету с 145 суббоеприпасами, он предназначен для поражения пехоты и легкобронированной техники. AGM-154B, в свою очередь, оснащен шестью суббоеприпасами BLU-108/B, способными уничтожать тяжелую технику. Под литерой C — моноблочный вариант для укреплений и фортификаций.Помимо этого, существует версия A1 с унитарной фугасной BLU-111/B. Наиболее современный вариант — JSOW-C1 для поражения движущихся целей с наведением по GPS.Всего американцы произвели около 24 тысяч JSOW, из которых лишь около двух тысяч — с максимальной дальностью.СложностиВозможность поражать цели на расстоянии в 560 километров, конечно, делает это оружие опасным. Однако США ни разу не поставляли самые свежие модификации этой техники, и есть сомнения, что сделают исключение сейчас.Более того, на вооружении у Киева есть и более современные авиационные ракеты с сопоставимой дальностью — Storm Shadow / SCALP.Также президент США Джо Байден отдельно указал, что речь идет о планирующих бомбах без двигателя, а значит, предельная дальность JSOW — около 130 километров.Однако и с этим есть сложности. Как отмечает украинское издание Defense Express, добиться таких показателей будет непросто. Дело в том, что на больших высотах украинские истребители крайне уязвимы для ПВО. Летчикам придется подниматься в небо перед самим пуском, но не факт, что в таком случае они смогут запустить бомбы далеко.В подтверждение авторы статьи приводят опыт использования JDAM-ER. Если верить заявленным характеристикам, это оружие может бить по целям на расстоянии до 90 километров. Однако ВСУ сумели разогнать их лишь до 40 километров с МиГ-29.Вообще, с носителями большая проблема. JSOW не адаптированы под технику советского образца. Поэтому остается единственный вариант: JSOW запускать с F-16 (Киеву передали около десяти самолетов из 79 обещанных)."На Западе считают, что F-16 могут подлететь и наносить удары этими бомбами вне зоны действия нашей ПВО, забывая про то, что у нас есть комплексы, которые бьют и на 400 километров, и больше, способные этот "Фалькон" перехватить", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.Высокий рискПоэтому для Киева JSOW не станут чудо-оружием. Западные СМИ и вовсе расценивают решение передать эти бомбы как подачку. Как отмечает The New York Times, американская разведка опасается, что Россия может ответить на удары вглубь своей территории не только Киеву, но и Вашингтону с его партнерами по проукраинской коалиции. При этом сотрудники спецслужб считают, что каких-то существенных изменений на фронте разрешение не повлекло бы — у Украины слишком мало такого оружия, а возможности союзников поставлять его ВСУ пока неясны.В частности, неназванные изданием чиновники утверждают, что запасы тех же ATACMS весьма ограниченны. Более того, после первых же ударов, как ожидают в Вашингтоне, Кремль просто перенесет ключевые военные объекты за пределы досягаемости ракет.При этом статья с объяснениями причин отказа Зеленскому вышла спустя два дня после того, как Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину, расширив перечень ситуаций, при которых Кремль может решиться на применение оружия массового поражения. И это сложно назвать случайным совпадением. По всей видимости, на Западе понимают, что дальнейшая эскалация может привести к необратимым последствиям.

https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, f-16, миг-29