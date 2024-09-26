Эксперт прокомментировал передачу Киеву управляемых авиабомб JSOW
Эксперт Леонков: передача Киеву JSOW не повлияет на ситуацию на фронте
Многоцелевой истребитель F-16C во время сброса бомбы AGM-154 JSOW. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Передаваемые Киеву Вашингтоном планирующие управляемые авиабомбы дальнего радиуса действия JSOW существенно не повлияют на ситуацию на фронте, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. В него вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии и ракеты Javelin. Помимо этого, американский президент поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению F-16, а также заявил о передаче Украине JSOW. При этом в новый пакет не вошли дальнобойные ракеты, в частности, крылатые ракеты большой дальности JASSM, которые Украина намерена использовать для нанесения ударов вглубь территории России.
"Любое оружие создает определенную проблему, абсолютно любое. Но принципиальных отличий от уже поставляемых Украине SCALP и Storm Shadow, имеющих больший радиус действия, нет. Эти бомбы будут применяться с истребителей F-16 - других способов их применения нет", - сказал агентству главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
С ним согласен военный эксперт Алексей Леонков, который полагает, что применение JSOW вряд ли что-то изменит для Украины.
"Они считают, что F-16 могут подлететь и наносить удары этими бомбами вне зоны действия нашей ПВО, забывая про то, что у нас есть комплексы, которые бьют и на 400 километров, и больше, которые могут этот F-16 перехватить", - отметил Леонков.
Ранее украинский портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета, и даже при этом ее дальность может составлять всего 130 километров. Такая бомба может быть запущена с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран. Портал отметил, что у Украины на данный момент нет возможности применять такие боеприпасы в том числе из-за того, что украинские пилоты зачастую не могут летать на большой высоте.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.