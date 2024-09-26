https://ria.ru/20240926/eksperty-1974937552.html

Эксперт прокомментировал передачу Киеву управляемых авиабомб JSOW

Эксперт прокомментировал передачу Киеву управляемых авиабомб JSOW - РИА Новости, 26.09.2024

Эксперт прокомментировал передачу Киеву управляемых авиабомб JSOW

Передаваемые Киеву Вашингтоном планирующие управляемые авиабомбы дальнего радиуса действия JSOW существенно не повлияют на ситуацию на фронте, заявили РИА... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:46

2024-09-26T19:46

2024-09-26T19:46

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Передаваемые Киеву Вашингтоном планирующие управляемые авиабомбы дальнего радиуса действия JSOW существенно не повлияют на ситуацию на фронте, заявили РИА Новости эксперты. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. В него вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии и ракеты Javelin. Помимо этого, американский президент поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению F-16, а также заявил о передаче Украине JSOW. При этом в новый пакет не вошли дальнобойные ракеты, в частности, крылатые ракеты большой дальности JASSM, которые Украина намерена использовать для нанесения ударов вглубь территории России. "Любое оружие создает определенную проблему, абсолютно любое. Но принципиальных отличий от уже поставляемых Украине SCALP и Storm Shadow, имеющих больший радиус действия, нет. Эти бомбы будут применяться с истребителей F-16 - других способов их применения нет", - сказал агентству главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. С ним согласен военный эксперт Алексей Леонков, который полагает, что применение JSOW вряд ли что-то изменит для Украины. "Они считают, что F-16 могут подлететь и наносить удары этими бомбами вне зоны действия нашей ПВО, забывая про то, что у нас есть комплексы, которые бьют и на 400 километров, и больше, которые могут этот F-16 перехватить", - отметил Леонков. Ранее украинский портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета, и даже при этом ее дальность может составлять всего 130 километров. Такая бомба может быть запущена с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран. Портал отметил, что у Украины на данный момент нет возможности применять такие боеприпасы в том числе из-за того, что украинские пилоты зачастую не могут летать на большой высоте. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974723177.html

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