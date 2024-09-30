Рейтинг@Mail.ru
Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 30.09.2024 (обновлено: 22:34 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/izrail-1975621028.html
Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме
Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме - РИА Новости, 30.09.2024
Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме
Израиль хочет втянуть США в большую войну с теоретически возможными терактами на их территории, проводя согласование с Вашингтоном вторжения в Ливан, выразил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:32
2024-09-30T22:34
в мире
израиль
ливан
сша
адальби шхагошев
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:335:960:875_1920x0_80_0_0_c856f0933bb1a49edfb3f04cb835b5c9.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль хочет втянуть США в большую войну с теоретически возможными терактами на их территории, проводя согласование с Вашингтоном вторжения в Ливан, выразил мнение в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время. &quot;Сейчас Израиль проводит согласование с Вашингтоном наземной операции в Ливане. Если операцию согласуют, США перенесут войну на свою территорию в виде террористических атак, как было в начале века. Официальное согласование для Израиля - это хитрый политический ход по втягиванию США, поскольку те участвуют в процессе, в большую войну&quot;, - считает Шхагошев.Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:245:960:965_1920x0_80_0_0_fbf7d45ff36f5246744d33a7d9f9767a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, адальби шхагошев, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, госдума рф
В мире, Израиль, Ливан, США, Адальби Шхагошев, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Госдума РФ
Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме

Депутат Шхагошев: Израиль хочет втянуть США в большую войну

© РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль хочет втянуть США в большую войну с теоретически возможными терактами на их территории, проводя согласование с Вашингтоном вторжения в Ливан, выразил мнение в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время.
«

"Сейчас Израиль проводит согласование с Вашингтоном наземной операции в Ливане. Если операцию согласуют, США перенесут войну на свою территорию в виде террористических атак, как было в начале века. Официальное согласование для Израиля - это хитрый политический ход по втягиванию США, поскольку те участвуют в процессе, в большую войну", - считает Шхагошев.

Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванСШААдальби ШхагошевХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала