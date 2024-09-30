https://ria.ru/20240930/izrail-1975621028.html

Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме

Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме

Израиль хочет втянуть США в большую войну с теоретически возможными терактами на их территории, проводя согласование с Вашингтоном вторжения в Ливан, выразил... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:32

2024-09-30T22:32

2024-09-30T22:34

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ливан

сша

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хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль хочет втянуть США в большую войну с теоретически возможными терактами на их территории, проводя согласование с Вашингтоном вторжения в Ливан, выразил мнение в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время. "Сейчас Израиль проводит согласование с Вашингтоном наземной операции в Ливане. Если операцию согласуют, США перенесут войну на свою территорию в виде террористических атак, как было в начале века. Официальное согласование для Израиля - это хитрый политический ход по втягиванию США, поскольку те участвуют в процессе, в большую войну", - считает Шхагошев.Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, израиль, ливан, сша, адальби шхагошев, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, госдума рф