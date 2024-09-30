Израиль хочет втянуть США в большую войну, считают в Госдуме
Депутат Шхагошев: Израиль хочет втянуть США в большую войну
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль хочет втянуть США в большую войну с теоретически возможными терактами на их территории, проводя согласование с Вашингтоном вторжения в Ливан, выразил мнение в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время.
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"Сейчас Израиль проводит согласование с Вашингтоном наземной операции в Ливане. Если операцию согласуют, США перенесут войну на свою территорию в виде террористических атак, как было в начале века. Официальное согласование для Израиля - это хитрый политический ход по втягиванию США, поскольку те участвуют в процессе, в большую войну", - считает Шхагошев.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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