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Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ - РИА Новости, 30.09.2024
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12:05 30.09.2024 (обновлено: 14:04 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/izrail-1975474835.html
Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ
Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ - РИА Новости, 30.09.2024
Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ
Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:05
2024-09-30T14:04
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Израильские спецподразделения проводят небольшие целевые рейды в Южный Ливан, собирая разведданные и прощупывая почву перед возможным наземным вторжением, которое может произойти уже на этой неделе", — говорится в статье.По словам собеседников издания, рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели движения "Хезболла", проводились в течение последних месяцев и совсем недавно.При этом источники отметили, что сроки любых наземных действий могут измениться. К тому же Израиль находится под сильным давлением со стороны США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение.&quot;Пока неясно, как долго Израиль будет стремиться удерживать территорию или вторжение будет больше похоже на серию более крупных рейдов&quot;, — делает вывод The Wall Street Journal.Бывший высокопоставленный израильский военный чиновник Амир Авиви в беседе с изданием назвал наземное вторжение неизбежным, а рейды, по его словам, — это часть подготовки."Армия обороны Израиля провела большую подготовку к наземному вторжению, &lt;...&gt; в целом это всегда включает специальные операции. Это часть процесса", — сказал он.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви объявил о наступательной операции "Стрелы севера", а два дня спустя сообщил о подготовке к наземному вторжению на юг Ливана.На этом фоне в ЦАХАЛ заявляют о поражении нескольких тысяч целей. В результате точечных ударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй ливанской войны 2006 года.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома. Одну из ракет запустили по району Тель-Авива, ее сбили средства ПВО.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ

WSJ: Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Израильские спецподразделения проводят небольшие целевые рейды в Южный Ливан, собирая разведданные и прощупывая почву перед возможным наземным вторжением, которое может произойти уже на этой неделе", — говорится в статье.
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По словам собеседников издания, рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели движения "Хезболла", проводились в течение последних месяцев и совсем недавно.
При этом источники отметили, что сроки любых наземных действий могут измениться. К тому же Израиль находится под сильным давлением со стороны США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение.
«

"Пока неясно, как долго Израиль будет стремиться удерживать территорию или вторжение будет больше похоже на серию более крупных рейдов", — делает вывод The Wall Street Journal.

Бывший высокопоставленный израильский военный чиновник Амир Авиви в беседе с изданием назвал наземное вторжение неизбежным, а рейды, по его словам, — это часть подготовки.
"Армия обороны Израиля провела большую подготовку к наземному вторжению, <...> в целом это всегда включает специальные операции. Это часть процесса", — сказал он.
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С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви объявил о наступательной операции "Стрелы севера", а два дня спустя сообщил о подготовке к наземному вторжению на юг Ливана.

По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривает поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, вывод израильских войск из Южного Ливана и развертывание там сил ливанского правительства и ООН. Резолюция также запрещает присутствие любых военизированных формирований к югу от реки Литани (кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН). Тем не менее за 18 лет "Хезболла" восстановила инфраструктуру на юге Ливана, а после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года ежедневно обстреливает север Израиля.

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На этом фоне в ЦАХАЛ заявляют о поражении нескольких тысяч целей. В результате точечных ударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй ливанской войны 2006 года.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома. Одну из ракет запустили по району Тель-Авива, ее сбили средства ПВО.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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