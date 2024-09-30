https://ria.ru/20240930/izrail-1975474835.html

Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ

Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ

Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:05

2024-09-30T12:05

2024-09-30T14:04

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Израильские спецподразделения проводят небольшие целевые рейды в Южный Ливан, собирая разведданные и прощупывая почву перед возможным наземным вторжением, которое может произойти уже на этой неделе", — говорится в статье.По словам собеседников издания, рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели движения "Хезболла", проводились в течение последних месяцев и совсем недавно.При этом источники отметили, что сроки любых наземных действий могут измениться. К тому же Израиль находится под сильным давлением со стороны США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение."Пока неясно, как долго Израиль будет стремиться удерживать территорию или вторжение будет больше похоже на серию более крупных рейдов", — делает вывод The Wall Street Journal.Бывший высокопоставленный израильский военный чиновник Амир Авиви в беседе с изданием назвал наземное вторжение неизбежным, а рейды, по его словам, — это часть подготовки."Армия обороны Израиля провела большую подготовку к наземному вторжению, <...> в целом это всегда включает специальные операции. Это часть процесса", — сказал он.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви объявил о наступательной операции "Стрелы севера", а два дня спустя сообщил о подготовке к наземному вторжению на юг Ливана.На этом фоне в ЦАХАЛ заявляют о поражении нескольких тысяч целей. В результате точечных ударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй ливанской войны 2006 года.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома. Одну из ракет запустили по району Тель-Авива, ее сбили средства ПВО.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20240930/izrail-1975466846.html

https://ria.ru/20240929/nasrulla-1975350281.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024