США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN
CNN: администрация Байдена работает над усилением обороны с Израилем
© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена беспокоится о возможном силовом ответе Ирана на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и работает с властями еврейского государства над усилением совместной обороны, сообщает телеканал CNN.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
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"Администрация Байдена опасается, что Иран планирует атаку в свете ликвидации Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, и работает с Израилем над усилением обороны", - говорится в материале со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Источник телеканала отказался уточнить, какой именно атаки ожидают США и Израиль со стороны Ирана, но отметил, что они участвуют в подготовке к совместным оборонительным действиям, для чего некоторые американские военные подразделения также проводят перегруппировку.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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