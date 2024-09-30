https://ria.ru/20240930/izrail-1975466846.html

США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN

США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN - РИА Новости, 30.09.2024

США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN

Администрация президента США Джо Байдена беспокоится о возможном силовом ответе Ирана на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:39

2024-09-30T11:39

2024-09-30T11:39

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иран

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джо байден

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена беспокоится о возможном силовом ответе Ирана на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и работает с властями еврейского государства над усилением совместной обороны, сообщает телеканал CNN. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "Администрация Байдена опасается, что Иран планирует атаку в свете ликвидации Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, и работает с Израилем над усилением обороны", - говорится в материале со ссылкой на неназванного американского чиновника. Источник телеканала отказался уточнить, какой именно атаки ожидают США и Израиль со стороны Ирана, но отметил, что они участвуют в подготовке к совместным оборонительным действиям, для чего некоторые американские военные подразделения также проводят перегруппировку. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240929/izrail-1975383933.html

https://ria.ru/20240929/iran-1975379074.html

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в мире, израиль, иран, сша, хасан насрулла, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024