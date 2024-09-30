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США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN - РИА Новости, 30.09.2024
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11:39 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/izrail-1975466846.html
США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN
США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN - РИА Новости, 30.09.2024
США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN
Администрация президента США Джо Байдена беспокоится о возможном силовом ответе Ирана на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:39
2024-09-30T11:39
в мире
израиль
иран
сша
хасан насрулла
джо байден
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена беспокоится о возможном силовом ответе Ирана на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и работает с властями еврейского государства над усилением совместной обороны, сообщает телеканал CNN. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "Администрация Байдена опасается, что Иран планирует атаку в свете ликвидации Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, и работает с Израилем над усилением обороны", - говорится в материале со ссылкой на неназванного американского чиновника. Источник телеканала отказался уточнить, какой именно атаки ожидают США и Израиль со стороны Ирана, но отметил, что они участвуют в подготовке к совместным оборонительным действиям, для чего некоторые американские военные подразделения также проводят перегруппировку. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240929/izrail-1975383933.html
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в мире, израиль, иран, сша, хасан насрулла, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Хасан Насрулла, Джо Байден, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США обеспокоены возможным ответом Ирана на ликвидацию Насруллы, сообщил CNN

CNN: администрация Байдена работает над усилением обороны с Израилем

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена беспокоится о возможном силовом ответе Ирана на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и работает с властями еврейского государства над усилением совместной обороны, сообщает телеканал CNN.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ
29 сентября, 21:39
"Администрация Байдена опасается, что Иран планирует атаку в свете ликвидации Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, и работает с Израилем над усилением обороны", - говорится в материале со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Источник телеканала отказался уточнить, какой именно атаки ожидают США и Израиль со стороны Ирана, но отметил, что они участвуют в подготовке к совместным оборонительным действиям, для чего некоторые американские военные подразделения также проводят перегруппировку.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Президент Ирана прокомментировал убийство генсека "Хезболлы"
29 сентября, 20:40
 
В миреИзраильИранСШАХасан НасруллаДжо БайденХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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