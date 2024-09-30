https://ria.ru/20240930/izrail-1975444187.html

Израиль изменил стратегию борьбы с "Хезболлой", пишет WSJ

Израиль изменил стратегию борьбы с "Хезболлой", пишет WSJ - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль изменил стратегию борьбы с "Хезболлой", пишет WSJ

Израильские войска изменили стратегию борьбы с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сосредоточившись на превентивных ударах по его командованию и военным... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:41

2024-09-30T10:41

2024-09-30T10:41

в мире

израиль

сша

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джо байден

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские войска изменили стратегию борьбы с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сосредоточившись на превентивных ударах по его командованию и военным ресурсам, пишет издание Wall Street Journal. "Израиль сменил свою боевую стратегию с формата "око за око" на превентивные удары с целью уничтожить хранилища ракет "Хезболлах", его пусковые установки и военное руководство", - говорится в статье. Издание также отмечает, что Израиль своими действиями намеренно игнорирует позицию западных партнеров по конфликту на Ближнем Востоке. Оно упрекает президента США Джо Байдена за то, что тот своей неуверенностью поставил под сомнение способность США "сдерживать противников" на мировой арене в целом и в регионе в частности. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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в мире, израиль, сша, ливан, джо байден, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024