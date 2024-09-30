https://ria.ru/20240930/izrail-1975398380.html
Израильская армия заявила об ударе по школе в секторе Газа
Израильская армия заявила об ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 30.09.2024
Израильская армия заявила об ударе по школе в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударе по школе в секторе Газа, где, согласно ее данным, был расположен командный центр палестинского... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:13
2024-09-30T02:13
2024-09-30T02:13
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударе по школе в секторе Газа, где, согласно ее данным, был расположен командный центр палестинского движения ХАМАС. "Недавно под руководством разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре командования и управления на севере сектора Газа. Центр командования и управления, расположенный в комплексе, который ранее служил школой (имени) Абу Джафара аль-Мансура, использовался террористами для планирования и осуществления терактов против ЦАХАЛ и государства Израиль", - говорится в сообщении израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240930/livan-1975397199.html
https://ria.ru/20240926/gaza-1974904908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия заявила об ударе по школе в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил об ударе по школе в Газе, где якобы был центр командования ХАМАС
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
об ударе по школе в секторе Газа, где, согласно ее данным, был расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.
"Недавно под руководством разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре командования и управления на севере сектора Газа. Центр командования и управления, расположенный в комплексе, который ранее служил школой (имени) Абу Джафара аль-Мансура, использовался террористами для планирования и осуществления терактов против ЦАХАЛ и государства Израиль", - говорится в сообщении израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.