В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка
У Тимура Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63 появился в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, элитная иномарка была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.
Стоимость такого подержанного автомобиля, согласно данным "Авто.ру", варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.
Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто экс-замминистра обороны — внедорожник Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, производившийся в середине XX века. Цена последнего, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. На Иванова также зарегистрированы люксовый Cadillac Escalade 2021 года и неизвестное раритетное авто 1967 года. Его супруга, в свою очередь, владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.
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