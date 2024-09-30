https://ria.ru/20240930/ivanov-1975400220.html

В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка - РИА Новости, 30.09.2024

В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

Оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63 появился в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, свидетельствуют регистрационные документы,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:45

2024-09-30T02:45

2024-09-30T03:03

тимур иванов

происшествия

chevrolet

bentley continental gt speed

дело замминистра обороны тимура иванова

сергей бородин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63 появился в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, элитная иномарка была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.Стоимость такого подержанного автомобиля, согласно данным "Авто.ру", варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто экс-замминистра обороны — внедорожник Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, производившийся в середине XX века. Цена последнего, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. На Иванова также зарегистрированы люксовый Cadillac Escalade 2021 года и неизвестное раритетное авто 1967 года. Его супруга, в свою очередь, владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.

https://ria.ru/20240926/delo-1974733568.html

https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимур иванов, происшествия, chevrolet, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин