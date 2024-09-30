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В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка - РИА Новости, 30.09.2024
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02:45 30.09.2024 (обновлено: 03:03 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ivanov-1975400220.html
В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка
В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка - РИА Новости, 30.09.2024
В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка
Оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63 появился в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, свидетельствуют регистрационные документы,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:45
2024-09-30T03:03
тимур иванов
происшествия
chevrolet
bentley continental gt speed
дело замминистра обороны тимура иванова
сергей бородин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63 появился в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам дела, элитная иномарка была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.Стоимость такого подержанного автомобиля, согласно данным "Авто.ру", варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто экс-замминистра обороны — внедорожник Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, производившийся в середине XX века. Цена последнего, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. На Иванова также зарегистрированы люксовый Cadillac Escalade 2021 года и неизвестное раритетное авто 1967 года. Его супруга, в свою очередь, владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240926/delo-1974733568.html
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
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тимур иванов, происшествия, chevrolet, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин
Тимур Иванов, Происшествия, Chevrolet, Bentley Continental GT Speed, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Сергей Бородин
В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

У Тимура Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63 появился в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, элитная иномарка была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях
26 сентября, 02:08
Стоимость такого подержанного автомобиля, согласно данным "Авто.ру", варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.
Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто экс-замминистра обороны — внедорожник Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, производившийся в середине XX века. Цена последнего, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. На Иванова также зарегистрированы люксовый Cadillac Escalade 2021 года и неизвестное раритетное авто 1967 года. Его супруга, в свою очередь, владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество
26 сентября, 06:02
 
Тимур ИвановПроисшествияChevroletBentley Continental GT SpeedДело замминистра обороны Тимура ИвановаСергей Бородин
 
 
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