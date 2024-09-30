https://ria.ru/20240930/irkutsk-1975585060.html

В Иркутске ребенку впервые провели операцию на открытом сердце

В Иркутске ребенку впервые провели операцию на открытом сердце - РИА Новости, 30.09.2024

В Иркутске ребенку впервые провели операцию на открытом сердце

Кардиохирурги Иркутской детской областной больницы впервые в истории медучреждения провели ребенку операцию на открытом сердце, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:57

2024-09-30T17:57

2024-09-30T17:57

общество

санкт-петербург

игорь кобзев

иркутск

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ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Кардиохирурги Иркутской детской областной больницы впервые в истории медучреждения провели ребенку операцию на открытом сердце, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. "Кардиохирурги Иркутской областной детской больницы впервые в истории клиники выполнили операцию на открытом сердце. У пациента возрастом 1,7 года они устранили дефект межпредсердной перегородки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что при таком пороке открытое отверстие в перегородке, разделяющей правое и левое предсердие, провоцирует нарушение кровотока. Операцию малышу провели с использованием современного аппарата искусственного кровообращения. Она длилась четыре часа и прошла успешно. Для курирования и поддержки иркутских специалистов в клинику приехали детский кардиохирург комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга Рубен Мовсесян и главный внештатный детский кардиохирург Сибирского федерального округа Павел Теплов. Инициировал их визит главврач учреждения Юрий Козлов. Под наблюдением федеральных специалистов в клинике будет проведено еще четыре операции. Раньше детей с тяжелыми пороками сердца отправляли в крупные федеральные центры, теперь операции на открытом сердце смогут выполнять и в Приангарье.

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общество, санкт-петербург, игорь кобзев, иркутск, здоровье