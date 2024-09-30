https://ria.ru/20240930/iris-1975417365.html
Фронтовая авиация уничтожила систему ПВО IRIS-T в Запорожье, сообщил Рогов
Фронтовая авиация уничтожила систему ПВО IRIS-T в Запорожье, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.09.2024
Фронтовая авиация уничтожила систему ПВО IRIS-T в Запорожье, сообщил Рогов
Немецкая установка противовоздушной обороны IRIS-T уничтожена ударом российских войск в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:12
2024-09-30T08:12
2024-09-30T08:12
специальная военная операция на украине
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запорожская область
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Немецкая установка противовоздушной обороны IRIS-T уничтожена ударом российских войск в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T", - сказал Рогов агентству. По его словам, система ПВО уничтожена одним ударом фронтовой авиации. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, зрк iris-t (германия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ЗРК IRIS-T (Германия)
Фронтовая авиация уничтожила систему ПВО IRIS-T в Запорожье, сообщил Рогов
Рогов: ВС РФ уничтожили систему ПВО IRIS-T в подконтрольном Киеву Запорожье