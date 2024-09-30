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В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
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15:03 30.09.2024 (обновлено: 15:23 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/iran-1975537162.html
В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией
В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией
В Иране намерены серьезно укрепить отношения с Россией, а спорные вопросы решать во взаимодействии друг с другом, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:03
2024-09-30T15:23
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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. В Иране намерены серьезно укрепить отношения с Россией, а спорные вопросы решать во взаимодействии друг с другом, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. "Мне очень отрадно то, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях. Хотел бы подчеркнуть, что новое правительство Ирана серьезно намерено укрепить наши отношения", - сказал вице-президент в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что сотрудничество с РФ является одним из приоритетов иранской внешней политики. "В новом правительстве мы настаиваем на прагматичном подходе и нацелены на то, чтобы ввести переговоры и чтобы заключённые договоры в ближайшее время реализовались бы на практике", - сказал Ареф. По его словам, "общий опыт двух стран по противостоянию незаконным санкциям Запада и необходимость сотрудничества для нейтрализации этих санкций" требуют, чтобы Иран и Россия "на всех уровнях и на всех направлениях сотрудничали между собой". "Мы подчёркиваем необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах с РФ, которая является нашим другом. Даже в таких спорных темах как... по транспортному коридору Зангезур, нам надо работать с российскими друзьями. Мы подчёркиваем, что любое изменение границы повлечёт за собой нестабильность и подготовит почву для злоупотребления со стороны нерегиональных держав", - сказал Ареф. Говоря об экономическом взаимодействии, вице-президент напомнил, что в настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 2,5 миллиона евро и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям этот показатель поднимется "на достойный уровень". Перед началом переговоров он выразил осуждение "преступлениям сионистского режима в секторе Газа и Ливане" и подчеркнул, "что созидательная позиция РФ в Совбезе ООН может оказаться эффективной" в рамках усилий по нормализации ситуации.
https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html
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россия, иран, михаил мишустин, оон, в мире
Россия, Иран, Михаил Мишустин, ООН, В мире
В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией

Вице-президент Ареф: Иран намерен серьезно укрепить отношения с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024
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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. В Иране намерены серьезно укрепить отношения с Россией, а спорные вопросы решать во взаимодействии друг с другом, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.
"Мне очень отрадно то, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях. Хотел бы подчеркнуть, что новое правительство Ирана серьезно намерено укрепить наши отношения", - сказал вице-президент в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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Он подчеркнул, что сотрудничество с РФ является одним из приоритетов иранской внешней политики.
"В новом правительстве мы настаиваем на прагматичном подходе и нацелены на то, чтобы ввести переговоры и чтобы заключённые договоры в ближайшее время реализовались бы на практике", - сказал Ареф.
По его словам, "общий опыт двух стран по противостоянию незаконным санкциям Запада и необходимость сотрудничества для нейтрализации этих санкций" требуют, чтобы Иран и Россия "на всех уровнях и на всех направлениях сотрудничали между собой".
"Мы подчёркиваем необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах с РФ, которая является нашим другом. Даже в таких спорных темах как... по транспортному коридору Зангезур, нам надо работать с российскими друзьями. Мы подчёркиваем, что любое изменение границы повлечёт за собой нестабильность и подготовит почву для злоупотребления со стороны нерегиональных держав", - сказал Ареф.
Говоря об экономическом взаимодействии, вице-президент напомнил, что в настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 2,5 миллиона евро и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям этот показатель поднимется "на достойный уровень". Перед началом переговоров он выразил осуждение "преступлениям сионистского режима в секторе Газа и Ливане" и подчеркнул, "что созидательная позиция РФ в Совбезе ООН может оказаться эффективной" в рамках усилий по нормализации ситуации.
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