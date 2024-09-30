https://ria.ru/20240930/iran-1975537162.html

В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией

В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией - РИА Новости, 30.09.2024

В Иране заявили о желании серьезно укрепить отношения с Россией

В Иране намерены серьезно укрепить отношения с Россией, а спорные вопросы решать во взаимодействии друг с другом, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:03

2024-09-30T15:03

2024-09-30T15:23

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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. В Иране намерены серьезно укрепить отношения с Россией, а спорные вопросы решать во взаимодействии друг с другом, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. "Мне очень отрадно то, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях. Хотел бы подчеркнуть, что новое правительство Ирана серьезно намерено укрепить наши отношения", - сказал вице-президент в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что сотрудничество с РФ является одним из приоритетов иранской внешней политики. "В новом правительстве мы настаиваем на прагматичном подходе и нацелены на то, чтобы ввести переговоры и чтобы заключённые договоры в ближайшее время реализовались бы на практике", - сказал Ареф. По его словам, "общий опыт двух стран по противостоянию незаконным санкциям Запада и необходимость сотрудничества для нейтрализации этих санкций" требуют, чтобы Иран и Россия "на всех уровнях и на всех направлениях сотрудничали между собой". "Мы подчёркиваем необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах с РФ, которая является нашим другом. Даже в таких спорных темах как... по транспортному коридору Зангезур, нам надо работать с российскими друзьями. Мы подчёркиваем, что любое изменение границы повлечёт за собой нестабильность и подготовит почву для злоупотребления со стороны нерегиональных держав", - сказал Ареф. Говоря об экономическом взаимодействии, вице-президент напомнил, что в настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 2,5 миллиона евро и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям этот показатель поднимется "на достойный уровень". Перед началом переговоров он выразил осуждение "преступлениям сионистского режима в секторе Газа и Ливане" и подчеркнул, "что созидательная позиция РФ в Совбезе ООН может оказаться эффективной" в рамках усилий по нормализации ситуации.

https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html

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